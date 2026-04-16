Vaca Muerta. Foto: NA

Argentina se encuentra ante una coyuntura única que no se daba desde hace décadas: la combinación de recursos naturales abundantes, costos energéticos competitivos y un proceso de ordenamiento macroeconómico abre la puerta a una transformación productiva. Para que esta oportunidad se concrete, es crucial alinear tres factores fundamentales: reducir la incertidumbre, corregir los precios relativos y consolidar una disciplina fiscal.

El mundo, en plena reconfiguración de cadenas de suministro, busca energía barata e insumos estratégicos, un escenario donde Argentina puede dejar de ser solo un proveedor de materias primas.

El punto central de esta oportunidad radica en que Argentina tiene energía barata en términos relativos, una ventaja decisiva en la economía global actual. Posee gas natural abundante con costos más bajos que los internacionales y un fuerte potencial exportador. Este recurso no es solo un commodity; es un insumo estructural. En muchas industrias el costo energético define la viabilidad del negocio. Una diferencia del 20 o 30 por ciento en este costo cambia completamente la ecuación de inversión y por ende el futuro de la empresa.

El modelo histórico argentino se basó en extraer y exportar con poca intervención industrial y tecnológica. El potencial del futuro es diametralmente opuesto: transformar, industrializar y luego exportar con valor agregado nacional. Esto implica pasar de exportar gas a exportar productos hechos con gas. Ejemplos claros son vender urea en lugar de gas, plásticos en lugar de hidrocarburos, papel, packaging y alimentos procesados. Esta es la clave para un sistema productivo activo y no meramente extractivo.

Frente a este panorama, no todas las industrias son viables. Aquellas con alta viabilidad son la petroquímica, los fertilizantes, el papel y packaging, el procesamiento de alimentos y los materiales de construcción intensivos en energía. Otras, como el acero o el aluminio, ven su viabilidad condicionada por la escala, la logística o el uso intensivo de energía eléctrica. En cambio, industrias como la textil o la electrónica de manufactura liviana se consideran “prácticamente inviables” para competir con Asia. Por ello, el país debe enfocarse donde la energía sea un factor dominante, no accesorio.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

Para construir este futuro productivo, es crucial superar trabas históricas. La infraestructura de transporte y logística es un tema crucial, con un sistema carretero costoso y una red ferroviaria insuficiente. Se requiere mejorar puertos y modernizar las redes de distribución de energía. Además, las empresas enfrentan un marco regulatorio cambiante y un problema de financiamiento, con un alto costo de capital y falta de crédito a largo plazo. El factor que define el futuro sostenible de la economía del país es la inversión privada, pero para ello se necesita un contexto de previsibilidad y rentabilidad claro.

El contexto global juega a favor, pero el tiempo es limitado. Con energía cara en Europa, una priorización industrial interna en Estados Unidos y costos laborales al alza en Asia, se abre una ventana de oportunidad temporal para países como Argentina. Aprovecharla ahora podría generar mayor empleo industrial, mejorar la balanza comercial y ampliar el desarrollo regional. Si no se actúa, el país seguirá sumido en la dependencia de los precios internacionales y la volatilidad cíclica. La estabilidad macroeconómica es la puerta de entrada, el gas es la ventaja global y el mundo demanda lo que Argentina tiene. El desafío está en construir sobre esa base un futuro productivo sólido.