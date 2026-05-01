Estas instalaciones se posicionan como una de las principales herramientas para transformar el sistema energético del continente. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Con una gran incertidumbre energética y el aumento de los precios del gas, Europa acelera la búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles. La dependencia de combustibles fósiles no solo impacta en el bolsillo de los hogares, sino que también expone a las economías a las tensiones geopolíticas internacionales. En este contexto, una tecnología comienza a ganar terreno con fuerza: las bombas de calor.

Impulsadas por políticas públicas y por la necesidad de reducir emisiones, estas instalaciones se posicionan como una de las principales herramientas para transformar el sistema energético del continente. La Comisión Europea las considera fundamentales para alcanzar la neutralidad climática en 2050, mientras que datos de Eurostat revelan que la calefacción y refrigeración representan casi el 50% del consumo energético en la región.

Europa apuesta por las bombas de calor. Foto: Grok IA.

¿Cuánto se puede ahorrar con una bomba de calor?

Uno de los principales atractivos de esta tecnología es el ahorro. Diversos estudios señalan que los hogares pueden reducir sus costos energéticos en hasta 270 euros al año. A esto se suma una mayor estabilidad en las facturas, al depender menos de la volatilidad del gas.

Europa apuesta por las bombas de calor. Foto: Pinterest.

El caso de Dominic King, residente en Bath, Inglaterra, ilustra este cambio. Gracias al programa estatal Boiler Upgrade Scheme, pudo instalar un sistema de bomba de calor con subsidio. En febrero de 2026, su gasto energético fue de 180 libras, frente a las 255 libras del mismo mes del año anterior. “Si esto se mantiene, habremos amortizado la inversión en unos siete años”, explica Dominic.

Bombas de calor en los hogares: menos dependencia del gas y más previsibilidad

Más allá del ahorro económico, uno de los beneficios más valorados es la previsibilidad. “Me da pena la gente que tiene que lidiar con precios del gas tan volátiles, sobre todo cuando la geopolítica los dispara. Yo, en cambio, estoy muy tranquilo por no tener que preocuparme ya por eso”, señala.

Incluso en condiciones extremas, las bombas de calor pueden resultar más eficientes que la calefacción eléctrica tradicional.

Este aspecto cobra especial relevancia en medio de tensiones internacionales como la de Medio Oriente, que suelen impactar directamente en el precio de la energía.

Bombas de calor: funcionamiento y mitos

Uno de los principales mitos es que las bombas de calor no funcionan en climas fríos. Sin embargo, expertos aseguran que operan de manera eficiente incluso con temperaturas bajo cero, ya que extraen energía del aire o del agua exterior.

En países con inviernos severos, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los −10°C, su uso es cada vez más común. Incluso en condiciones extremas, pueden resultar más eficientes que la calefacción eléctrica tradicional.

Una bomba de calor funciona transfiriendo energía térmica del aire exterior, agua o suelo al interior de una vivienda, o viceversa, utilizando un refrigerante en un ciclo cerrado de compresión y expansión. Foto: SunFields Europa.

A pesar de sus ventajas, la adopción aún enfrenta barreras culturales. El ruido, la estética o el desconocimiento siguen siendo factores que generan dudas entre los consumidores.

Sin embargo, el crecimiento del mercado en 2025 y el impulso de programas de incentivo muestran que la tendencia podría acelerarse en los próximos años. De esta manera, las bombas de calor aparecen como una alternativa concreta para reducir costos, mejorar la eficiencia y avanzar hacia un modelo más sustentable.