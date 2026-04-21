Compras en farmacia. Foto: Freepik

Durante abril de 2026, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, lleva a cabo una serie de beneficios y además suma nuevas oportunidades de ahorro en farmacias, perfumerías y comercios de cercanía.

En el cuarto mes del año, la app mantiene promociones con el objetivo de impulsar el consumo y ayudar a optimizar el gasto mensual. Entre las novedades más importantes y requeridas por los usuarios, se destaca la ampliación del descuento en farmacias, lo que permite que la gente tenga más margen para aprovechar la promoción y alcanzar el máximo de devolución.

Beneficios de Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI: así funciona el 10% de descuento en farmacias

Durante abril, los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia gozan de nuevos beneficios para poder ahorrar en sus gastos cotidianos, entre los cuales sobresale la promoción en perfumerías y farmacias adheridas con un 10% de descuento los días miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Cabe señalar que la promoción es acumulable con la de comercios de barrio, lo que permite combinar oferta durante la semana y aprovecharlas todavía más.

Los descuentos y beneficios de Cuenta DNI que siguen vigentes en abril

Además del descuento en las farmacias y perfumerías, Cuenta DNI ofrece las siguientes promociones:

Comercios de cercanía (carnicerías incluidas) : 20% de descuento de lunes a viernes. Tope de reintegro de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Gastronomía : 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 semanales y por persona.

Full YPF : 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento extra.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. No tiene tope de reintegro y es acumulable con la de comercios de barrio.

Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X del Banco Provincia y también en su pagina web oficial.