¿Cuánto se beneficia un pequeño ahorrista al colocar un plazo fijo en marzo 2026?

Como todos los meses cuando comienza, los pequeños ahorristas se interesan por saber cómo invertir mejor su dinero y qué opciones les reditúan más para colocar sus capitales y obtener un beneficio económico a cambio.

En ese sentido, el plazo fijo sigue siendo la opción más segura, aunque no siempre la más rentable, pero que da un retorno capaz de ofrecer un beneficio extra en las economías familiares.

Plazo fijo en marzo 2026. Foto: NA.

¿Cuánto gano si deposito un millón de pesos en un plazo fijo en marzo 2026?

La colocación de un millón de pesos en determinadas entidades bancarias da retornos diferentes, esto basándose en las distintas tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los diferentes bancos. A continuación, el detalle de los 10 bancos más renombrados en Argentina y el interés al colocar ese monto de dinero a un mes de plazo:

Banco Macro : TNA 27% . Monto final: $1.022.219,00 .

Banco Comafi : TNA 26% . Monto final: $1.021.369,00 .

Banco de la Nación Argentina : TNA 25% . Monto final: $1.020.548,00 .

Banco de la Provincia de Buenos Aires : TNA 25% . Monto final: $1.020.548,00 .

Banco BBVA : TNA 24% . Monto final: $1.019.726,00 .

Banco Credicoop : TNA 24% . Monto final: $1.019.726,00 .

Banco ICBC : TNA 23,5% . Monto final: $1.019.315,00 .

Banco de la Ciudad de Buenos Aires : TNA 23% . Monto final: $1.018.630,00 .

Banco Galicia : TNA 23% . Monto final: $1.018.630,00 .

Banco Santander: TNA 23%. Monto final: $1.018.630,00.

El retorno que se obtiene en marzo 2026. Foto: NA.

De esta manera, las diferentes entidades compiten por ofrecer el mejor rendimiento para sus clientes y se perciben diferencias mensuales de hasta casi $4.000 por cada millón de pesos depositado.