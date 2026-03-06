Subsidio a la luz y al gas. Foto: Ente Regulador Salta

Durante el mes de marzo aumentan las tarifas de luz en Buenos Aires y dependerán del consumo de cada hogar. En el marco de la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el volumen de energía subsidiada sufrió una contracción del 50%. Se trata de un ajuste estacional previsto en la normativa que comenzó a aplicarse a principios de este año para segmentar la demanda.

En territorio bonaerense, el impacto final de la factura quedará atado al consumo individual: mientras la mayoría vería bajas por el clima, un 37% de los hogares enfrentará subas de hasta $5.500.

Cómo funcionarán los subsidios en marzo

Con el cambio de mes, el esquema de asistencia tarifaria entra en una fase de mayor restricción. Tras un febrero donde los hogares contaban con un bloque subsidiado de 300 kWh, a partir de marzo ese tope cae a la mitad (150 kWh). Según el nuevo cronograma oficial, cualquier excedente por sobre ese límite se facturará a tarifa plena, impactando directamente en quienes no logren ajustar su demanda eléctrica.

Desde la Secretaría de Energía intentaron llevar calma al asegurar que, por una cuestión estacional, el 63% de los usuarios percibiría una baja en el monto final de sus boletas debido al menor uso de artefactos como el aire acondicionado. Sin embargo, el 37% restante —aquellos que no logren perforar el nuevo techo de consumo— enfrentará incrementos que oscilan entre los $400 y los $5.500, dependiendo de la categoría y el nivel de gasto mensual.

Para evitar sorpresas, es fundamental tener en cuenta que el beneficio varía según el mes del año:

Temporada alta de subsidios (Tope 300 kWh): Se aplica en los meses de mayor demanda térmica (invierno y pico de verano): enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

Temporada baja de subsidios (Tope 150 kWh): Rige durante la transición climática: marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

En este escenario, el control del medidor en marzo será determinante. Superar el umbral de los 150 kWh podría anular el ahorro estacional y derivar en un cargo fijo mucho más oneroso de lo previsto.

Quiénes pueden acceder a los subsidios

Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a todos los integrantes, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Qué se necesita para solicitar el subsidio a la luz y el gas

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura de energía eléctrica y gas por red.

El último ejemplar del DNI vigente.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que se utilice con frecuencia.

El paso a paso para formar parte del sistema Subsidios Energéticos Focalizados