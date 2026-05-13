La Fiesta de la Miel llega a Lobos con propuestas imperdibles:

La Fiesta de la Miel llega a Lobos con propuestas imperdibles. Foto: Instagram @produccion.lobos

La localidad de Salvador María, en el partido de Lobos, volverá a convertirse en el epicentro de una de las celebraciones más dulces y tradicionales de la provincia. El próximo domingo 17 de mayo se realizará la octava edición de la Fiesta de la Miel, un evento que ya forma parte del calendario regional y que cada año reúne a vecinos y turistas en torno a la producción apícola, gastronomía y cultura local.

Cuándo es la 8º Fiesta de la Miel en Lobos

La jornada se desarrollará de 10:00 a 18:00 horas y ofrecerá una propuesta ideal para disfrutar en familia, combinando tradición, entretenimiento y contacto con la producción regional. En un entorno natural y con espíritu festivo, la celebración busca destacar el valor de la miel como uno de los productos emblemáticos de la zona y reconocer el trabajo de los apicultores locales.

La Fiesta de la Miel se desarrollará de 10:00 a 18:00 horas y ofrecerá una propuesta ideal para disfrutar en familia. Foto: Instagram @produccion.lobos

Uno de los grandes atractivos será la feria de productores apícolas, donde los visitantes podrán recorrer distintos puestos con miel artesanal y una amplia variedad de productos derivados de excelente calidad. La iniciativa apunta a fomentar el consumo de producción local y a fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, mostrando de cerca el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada cosecha.

Grilla de actividades y shows confirmados

Además de la propuesta comercial, la Fiesta de la Miel contará con espectáculos musicales en vivo, opciones gastronómicas y actividades recreativas para los más chicos, generando un ambiente pensado para todas las edades. Así, el evento se consolida como una escapada ideal para quienes buscan disfrutar de un domingo diferente cerca de la ciudad, rodeados de tradiciones bonaerenses y sabores regionales.

La Fiesta de la Miel contará con espectáculos musicales en vivo, opciones gastronómicas y activades recreativas. Foto: Instagram @produccion.lobos

Organizada por el Municipio de Lobos, esta nueva edición invita a descubrir el encanto de Salvador María y a vivir una experiencia que combina turismo, producción regional e identidad local en una de las fiestas más representativas del interior bonaerense.

Dónde queda y cómo llegar a Salvador María

Salvador María es una pequeña y pintoresca localidad rural ubicada dentro de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a unos 115 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y muy cerca de la famosa Laguna de Lobos, por lo que suele convertirse en una escapada ideal de fin de semana.

Esta nueva edición de la Fiesta de la Miel invita a descubrir el encanto de Salvador María y a vivir una experiencia única. Foto: Instagram @produccion.lobos

Cómo llegar desde Buenos Aires en auto

La forma más rápida y cómoda es viajar por la Autopista Riccheri hasta empalmar con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, se debe continuar por la Ruta Nacional 205 en dirección a Lobos. Una vez en la ciudad, hay accesos señalizados hacia Salvador María y la zona de la laguna. El recorrido demanda alrededor de 1 hora y 45 minutos, dependiendo del tránsito.

Cómo llegar en tren

También se puede llegar en tren hasta Lobos desde Buenos Aires mediante dos opciones:

Línea Sarmiento : saliendo desde Once y combinando en Merlo hasta Lobos.

Línea Roca: partiendo desde Constitución con combinación en Cañuelas hasta Lobos.

Una vez en Lobos, los visitantes pueden continuar hacia Salvador María en remís, taxi o mediante la línea de colectivo 501, que conecta la estación ferroviaria con la localidad y la zona de la laguna.

Cómo llegar en colectivo

Otra alternativa económica es el colectivo de larga distancia desde Plaza Miserere o distintos puntos de Capital Federal hasta Lobos, especialmente mediante la Línea 88 y otros servicios interurbanos. Desde allí, se puede tomar el colectivo local 501 hacia Salvador María.