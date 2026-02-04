Despidos en Newsa-Siam. Foto: X/@FelinoFran

La empresa multisectorial Newsan-Siam llevó a cabo en las últimas semanas el despido de 45 trabajadores y la suspensión de otros 70 en sus plantas ubicadas en el conurbano bonaerense, una decisión que generó un fuerte conflicto con los empleados y el gremio metalúrgico.

Desde la compañía argumentan una fuerte caída de las ventas, mientras que sus trabajadores denuncian despidos encubiertos y advierten sobre el impacto social de las decisiones.

¿Qué plantean desde Newsan-Siam?

Desde la empresa argumentan que los ceses se concretaron a través de la finalización de contratos a plazo fijo. Empero, desde el sector laboral sostienen que se trata de una maniobra para evitar indemnizaciones.

La situación afecta a unos 30 operarios de la planta de Monte Chingolo y a otros 15 de la fábrica de Avellaneda, muchos de ellos con más de un año de antigüedad, por lo que -sostienen- ya deberían haber sido efectivizados como personal permanente.

Despidos en Newsa-Siam. Foto: X/@Guiller98066279

Entretanto, desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Avellaneda se alcanzó un acuerdo con la empresa para garantizar la continuidad laboral durante el mes de febrero. Sin embargo, el escenario a partir de marzo sigue siendo incierto. Directivos de Siam habrían anticipado la posibilidad de avanzar con nuevas desvinculaciones una vez vencido ese plazo, lo que mantiene en alerta a los trabajadores.

La crítica de los empleados de Newson-Siam por los despidos

Los empleados cuestionan la versión empresarial de una crisis económica. Un informe de Moody’s Local, publicado en septiembre de 2025, señaló que Newsan cuenta con una posición competitiva sólida en el mercado argentino y bajos niveles de endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo.

En ese marco, los trabajadores sostienen que la empresa no atraviesa una situación financiera que justifique los despidos.

Newsan desarrolla actividades en múltiples sectores estratégicos: fabrica y distribuye electrodomésticos, comercializa productos de consumo masivo bajo licencias internacionales, opera en el rubro alimenticio a través de Newsan Food y participa en el mercado de cosmética y cuidado personal. Para el personal afectado, esta diversificación refuerza la idea de que las decisiones responden a una lógica de rentabilidad y no a una emergencia económica.

Despidos en Newsan-Siam. Foto: Wikipedia.

Este conflicto se arrastra desde octubre del 2025, cuando comenzaron las suspensiones rotativas de una semana por mes. Tras el receso de vacaciones de enero, varios trabajadores denunciaron que al intentar retomar sus tareas no se les permitió el ingreso a las plantas. La empresa argumentó contar con un stock acumulado -principalmente de motos- equivalente a seis meses sin vender.

La situación genera especial preocupación por el impacto social. Muchos de los trabajadores afectados tienen problemas de salud derivados de años de tareas metalúrgicas y familias a cargo, incluidos hijos con discapacidades que dependen de la cobertura médica del empleo. De los aproximadamente 150 trabajadores permanentes en ambas plantas, cerca de la mitad continúa suspendida, mientras crece el temor a nuevos despidos a partir de marzo.