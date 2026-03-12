La industria láctea de Uruguay cerró 2025 con un récord histórico en comercio exterior. Foto: Portal Lechero

La industria láctea de Uruguay cerró 2025 con un récord histórico en comercio exterior. Las exportaciones del sector alcanzaron 965 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 13% interanual respecto de 2024. El aumento se explicó por una combinación de mayor volumen exportado (+2%) y una suba del precio promedio por litro de leche equivalente (+11%).

En términos físicos, el país colocó en los mercados internacionales 1.637 millones de litros de leche equivalente (LE), el mayor registro del que se tenga registro. El precio promedio de exportación se ubicó en 0,59 dólares por litro de LE, frente a los 0,53 dólares del año anterior.

Las exportaciones del sector alcanzaron 965 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 13% interanual respecto de 2024. Foto: Portal Lechero

El resultado consolida una tendencia de crecimiento sostenido en la última década. En ese período, la facturación por exportaciones lácteas aumentó a una tasa anual acumulativa del 5%, acompañada por un incremento de 1% en volumen y 5% en precios.

Durante 2025, Uruguay exportó lácteos a 82 destinos, aunque el comercio sigue altamente concentrado. El 70% de la facturación se explicó por cinco mercados: Argelia, Brasil, Mauritania, Chile y Rusia.

Cambios en la industria láctea: Argelia destrona a Brasil tras quedarse con el 36% de las ventas

El cambio más relevante del año fue el fuerte crecimiento de Argelia como principal comprador. Ese país pasó de representar 26% a 36% del total exportado, con adquisiciones por 343 millones de dólares, lo que significó un salto del 55% interanual. En volumen, las compras alcanzaron 658 millones de litros de leche equivalente, un aumento del 32%.

En cambio, Brasil perdió participación y quedó en segundo lugar con 256 millones de dólares, tras registrar caídas del 17% en valor y del 22% en volumen. Mauritania fue el mercado de mayor expansión relativa, con aumentos de 97% en facturación y 79% en volumen. Por su parte, Rusia y Chile redujeron su peso dentro del total exportado.

Argelia pasó de representar 26% a 36% del total exportado, con adquisiciones por 343 millones de dólares Foto: Portal Lechero

La leche en polvo entera se mantuvo como el principal producto del complejo exportador. En 2025 generó 669 millones de dólares, equivalentes al 66% del total, con 168.077 toneladas exportadas.

El desempeño mostró un crecimiento significativo: 19% en facturación, impulsado por un aumento del 6% en volumen y una suba del 12% en el precio promedio, que alcanzó los 3.978 dólares por tonelada. Argelia concentró 49% de esas ventas, seguida por Brasil (25%) y Mauritania (5%).

Argentina concentró el 71% del origen de las compras externas

Uruguay continúa siendo un exportador neto de productos lácteos. En 2025, las importaciones totalizaron 29 millones de dólares, equivalentes al 3% del valor exportado, y 21,2 millones de litros de leche equivalente, con una caída del 24% en volumen.

El queso fue el principal producto importado (33%), seguido por helados (20%) y manteca (9%). En cuanto al origen, Argentina concentró el 71% de las compras, seguida por Brasil (18%) y la Unión Europea (9%).

En cuanto al origen, Argentina concentró el 71% de las compras de quesos uruguayos. Foto: Portal Lechero

El comportamiento mensual mostró estabilidad durante el primer semestre y una aceleración en la segunda mitad del año. El mayor volumen exportado se registró en octubre, con 174 millones de litros de leche equivalente, mientras que el mínimo se observó en marzo, con 108 millones.

De cara al futuro, el sector enfrenta un doble desafío: sostener precios internacionales favorables, diversificar mercados y ampliar la oferta de productos con mayor valor agregado, en un mercado global cada vez más competitivo.