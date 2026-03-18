Créditos hipotecarios

Jorge Macri anunció nuevas líneas de créditos hipotecarios con tasa subsidiada destinada a familias de clase media que quieran acceder a su primera vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires. “Tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

En una conferencia de prensa brindada en la mañana de este miércoles 18 de marzo, Jorge Macri explicó que estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler. El programa financiará hasta el 75% del valor de la propiedad o un 65% si presenta un garante para un hogar de 80 metros cuadrados cubiertos como tope y un valor máximo de USD 2.800 por metro cuadrado.

Jorge Macri en conferencia de prensa Foto: NA

Cómo funcionan los nuevos créditos en la Ciudad de Buenos Aires

Los créditos permiten financiar hasta el 75% del valor de la venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones, destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos, de los cuales el metro cuadrado no debe superar los US$2.800.

Los dividendos del Banco Ciudad serán reinvertidos como fuente de financiamiento para fortalecer los créditos y la cuota de entrada al mismo no podrá superar el 25% de los ingresos del hogar.

Por su parte, los solicitantes del crédito pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. Empleados en relación de dependencia que cobren cuenta sueldo en el Banco Ciudad, monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad pueden entrar el la línea crediticia.

Los créditos permiten financiar hasta el 75% del valor de la venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones Foto: Freepik

Además, esta nueva línea se suma a las opciones vigentes para zona sur y el microcentro, con tasas del 8,5% y del 9,5% para el resto de la Ciudad, sumado a financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

Guillermo Laje, titular del Banco Ciudad, afirmó: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

Qué dijo Jorge Macri sobre el anuncio de los créditos hipotecarios en CABA

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, sostuvo.

Jorge Macri. Foto: NA

Adempas, el mandatario porteño destacó: “Estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler. Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”.