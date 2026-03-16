Deuda bruta del Tesoro. Foto: NA

Argentina enfrenta vencimientos por más de US$4000 millones en bonos de moneda extranjera en lo que resta del 2026. El oficialismo descartó la idea de refinanciar la deuda en el mercado local y los funcionarios afirman que el pago de julio se hará sin inconvenientes. El objetivo principal es evitar las posibilidades de default.

Desde comienzos del año, el BCRA compró más de US$3200 millones para sus reservas, parte de lo que fue a pagos de deuda. Y, para julio, Argentina tiene que pagar unos 4200 millones de dólares. La plata provendrá de reservas del Tesoro, préstamos de bancos, venta de nuevos bonos y privatizaciones en dólares.

Cuáles dólares ya no sirven más Foto: Foto generada con IA

Sin embargo, el pago de julio no es el problema principal. Lo que los economistas miran es si Argentina tendrá dólares suficientes para todos los pagos futuros.

La disputa por los intereses de la deuda

En la “Argentina Week”, Luis Caputo calculó US$1500 millones cada seis meses como pagos para este año. Sumó además otras vías de financiamiento posibles como la venta de activos del Estado; privatizaciones.

Por su parte, la consultora GMA Capital comentó: “La cifra es consistente con las amortizaciones de capital de los Globales, asumiendo que cerca del 85% del stock se encuentra en manos privadas”. Y agregó: “De las declaraciones del ministro se desprende, entonces, una estrategia clara: buscar fondos para cancelar los vencimientos de capital de Globales y renovar en el mercado local los vencimientos de los Bonares, evitando por ahora una reapertura del financiamiento externo”

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

El Tesoro acelera financiamientos en dólares: Bonares y Globales

En línea con su estrategia, el Tesoro colocó esta semana US$250 millones del nuevo bono en dólares bajo ley local, con vencimiento en octubre de 2027. Con dos subastas ya realizadas, el Gobierno acumuló US$500 millones y prevé emitir un total de US$2000 millones antes del próximo vencimiento de los Bonares y los Globales. Desde la Secretaría de Finanzas adelantaron que los dólares captados mediante ese instrumento se destinarán a cancelar pagos de capital en julio.

La consultora GMA Capital interpretó que el mensaje oficial ratifica que el Gobierno no planea regresar a los mercados internacionales. “Los intereses, por su parte, se pagarían con el superávit fiscal”, señaló en un informe.

De cara a 2027, el panorama financiero sigue cargado de compromisos. Los vencimientos de bonos suman US$9838 millones: US$5243 millones correspondientes a Globales y US$4596 millones a Bonares. Como ocurrió este año, esos pagos se concentrarán en dos fechas, enero y julio.

Wall Street. Foto: REUTERS

Pese a esas cifras, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró en una entrevista con la TV Pública que el Gobierno cuenta con diversas fuentes de financiamiento para garantizar los pagos previstos en julio y enero. Entre ellas mencionó privatizaciones, colocaciones de deuda en el mercado local y otras alternativas que, según indicó, se darán a conocer próximamente.

¿Qué son los Bonares?

Los Bonares (o bonos AL) son títulos de deuda soberana emitidos por el gobierno argentino bajo legislación local, denominados en dólares estadounidenses. Son instrumentos de renta fija que permiten invertir en pesos o dólares, siendo claves para la gestión de la deuda y, a menudo, usados para operaciones cambiarias como el “dólar MEP”.

¿Qué son los Globales?

Los Bonos Globales (GD) son títulos de deuda emitidos por el gobierno argentino que están denominados en dólares estadounidenses y, a diferencia de los Bonares, se rigen por legislación extranjera (principalmente de Nueva York). Pagan intereses periódicos y devuelven el capital en dólares al vencimiento, y se negocian en mercados internacionales, lo que los hace más accesibles para inversores del exterior. Su precio varía según el riesgo país, las tasas internacionales y la situación económica de Argentina, y suelen considerarse en conjunto con los Bonares para analizar la deuda soberana del país y su perfil de riesgo.