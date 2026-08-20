ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo: cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

Aumentó de el monto mensual de la AUH para septiembre 2026. Foto: ANSES

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es un beneficio económico mensual otorgado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para aquellas personas con hijos menores de 18 años que se encuentren desocupadas. Actualmente más de 2,5 millones de familias que viven en distintos puntos de la Argentina reciben la pensión estatal.

Este martes el organismo público confirmó un aumento de la AUH a cobrar en el mes de septiembre de 2026. El incremento será del 2,11% y forma parte de un esquema de ajustes ya estipulados y que tienen en cuenta los valores de la inflación.

¿Cuánto se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre 2026?

Con el aumento dispuesto por ANSES, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasarán a cobrar un total de $123.221,55, según la agencia Noticias Argentinas. Asimismo, quienes tengan la Asignación por embarazo también recibirán el mismo monto.

En el caso de las personas que sean beneficiarias de una Asignación por Hijo con Discapacidad, la cifra se elevará a $401.226,62.

El monto quedó en $123.221,55 para septiembre. Foto: ANSES

A quiénes le corresponde la Asignación Universal por hijo (AUH) de ANSES y qué documentación se necesita para la inscripción

El organismo público establece que los beneficiarios de la AUH solo pueden ser: personas desocupadas, trabajadores no registrados o sin aportes, trabajadores de casas particulares o monotributistas sociales. Por supuesto, todos deben ser padres de hijos menores de 18 años.

A los requisitos se suman que los beneficiarios deben residir en la Argentina y ser argentinos. En el caso de los extranjeros, tienen que poseer dos años como mínimo de residencia.

ANSES solicita la siguiente documentación para la inscripción de la Asignación Universal por hijo (AUH):

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y del hijo.

Certificado de matrimonio o de unión civil.

Certificado/partida de nacimiento del hijo. }

Becas Progresar 2026: ANSES abrió la segunda convocatoria para el programa

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) abrió la segunda convocatoria para las Becas Progresar 2026 este martes 18 de agosto. El programa busca que estudiantes con necesidades económicas de toda la Argentina tengan la posibilidad de completar sus estudios.

En el caso de esta convocatoria, ya quedó disponible la inscripción para Progresar Enfermería y Progresar Superior, es decir, que el beneficio está dirigido a jóvenes que se encuentren estudiando carreras universitarias, terciarias o de enfermería en casas de estudio públicas del país.

Se trata de una pensión mensual que actualmente está fijada en los $35.000. Además, de ser estudiante, para recibir una Beca Progresar, los jóvenes deben tener entre 17 y 25 años, ser argentino y residir en Argentina. Si la persona es extranjera, entonces, deberá contar con cinco años de residencia legal. Además, si el estudiante está avanzado en la carrera, puede hacerlo con hasta 30 años de edad.

Algo importante a mencionar entre los requisitos de inscripción a la Beca Progresar de ANSES es que los ingresos del estudiante y de la familia no deben superar los $1.129.800 mensuales, cifra que equivale a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, cuyo monto actual está fijado en $376.600.