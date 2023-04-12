Lourdes de Bandana denunció por violencia a su hermana: el estremecedor antecedente con su expareja

La artista acusó varios episodios de violencia con distintas personas de su entorno.

Lourdes, ex cantante de Bandana. Foto: Instagram/lowrdez

En las últimas horas, Lourdes Fernández, la excantante del grupo Las Bandana, denunció a su hermana, Ana Fernández, por violencia física. Sin embargo, esta vez, no fue la primera que denuncia este tipo de agresiones. A fines de noviembre del año pasado, la artista denunció por el mismo motivo a su expareja, Leandro.

En ese momento, Lourdes lo había contado a través de un video, donde mostró su rostro con varios moretones y, además, detallo su sufrimiento: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, contó.

Lourdes, excantante de Bandana. Foto: captura.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, añadió la artista.

La defensa del acusado

Cuando sucedió todo, Leandro, el exnovio de Lourdes, dio su testimonio y negó las acusaciones: “Tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero me alejé de ella por pedido de su psiquiatra”, expresó.

“Yo soy un laburante, soy profesional y tengo dos hijas. Y vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo de acusación, dejemos que avance la Justicia. Vengo a poner la cara porque tengo familia, trabajo y una acusación de este tipo no es menor”, añadió.

Lourdes de Bandana denunció un ataque de violencia de género. Foto: Instagram.

“No vengo a hablar mal de Lourdes. Como un montón de parejas no nos pudimos encontrar. Un error mío quizás fue bloquear su contacto, pero no vengo a decir otra cosa, además de que es una persona maravillosa”, agregó.