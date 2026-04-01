Una alumna atacó a una compañera discapacitada. Foto: Gentileza 0223

Una adolescente con discapacidad fue violentamente agredida por una compañera dentro de la Escuela Municipal N° 204 de Mar del Plata. El episodio generó fuerte indignación no solo por la gravedad del ataque, sino también porque la agresora difundió el video en redes sociales, lo que intensificó el reclamo de la familia y de la comunidad educativa ante la falta de respuestas inmediatas. La situación derivó en una protesta realizada esta mañana frente al establecimiento.

La víctima se llama Ludmila, cursa quinto año y presenta hemiparesia, además de ser portadora de una válvula cerebral. Por esta condición, los golpes que recibió se volvieron especialmente delicados, principalmente en la cabeza y el cuerpo.

Una alumna atacó a una compañera discapacitada. Foto: Gentileza 0223

Tras la agresión, fue asistida en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde le realizaron una tomografía y otros estudios. Si bien los resultados indicaron que la válvula no fue afectada, la adolescente permanece bajo observación médica por posibles secuelas.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en el patio de la escuela, ubicada en la zona de Nápoles y Alejandro Korn. De acuerdo a los testimonios, varios estudiantes presenciaron la golpiza sin intervenir, mientras que posteriormente la agresora compartió las imágenes con tono de burla.

La familia de Ludmila pide justicia: “No había ningún adulto en el patio. Los compañeros no intervinieron por miedo”

Yohanna, madre de la joven, relató el impacto del ataque y cuestionó el accionar de la institución. “Mi hija tiene los ojos completamente golpeados, pero gracias a Dios está bien. Le hicieron estudios y ahora tenemos que estar atentos ante cualquier síntoma”, expresó durante la manifestación en diálogo con C5N.

Además, denunció que no fue informada de inmediato sobre lo ocurrido. “Una maestra me la llevó hasta la puerta de mi casa. No me llamaron. Solo le dieron hielo y un té. Mi hija ni siquiera recuerda quién la asistió”, sostuvo. Además, indicó que el día anterior ya se había producido otro episodio violento, cuando la adolescente fue empujada por la misma compañera mientras bajaba una escalera.

Yolanda, la madre de Ludmila, la niña atacada por su compañera Foto: Gentileza 0223

Otro de los puntos que remarcó fue la falta de supervisión en el momento del ataque. “No había ningún adulto en el patio. Los compañeros no intervinieron por miedo”, afirmó, y agregó que su hija ahora teme regresar a clases.

En ese sentido, pidió medidas concretas respecto a la agresora: “Nos dijeron que le darían el pase a otra escuela. Que hagan algo, que intervengan los servicios sociales. No es la primera vez que tiene conductas violentas”.