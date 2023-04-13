“No tengas miedo”: la dolorosa reflexión de Lourdes de Bandana tras denunciar a su hermana por violencia

La excantante del grupo pop reapareció en las redes sociales, pero esta vez con una frase algo reflexiva.

Lourdes, ex cantante de Bandana. Foto: Instagram/lowrdez

Lourdes de Bandana se encuentra en el ojo de la polémica luego de que, en los últimos días, acusó a su hermana Ana Fernández por violencia física. Lo hizo a través de videos que luego eliminó.

Ahora, volvió a aparecer en las redes sociales con una historia de Instagram reflexionando sobre su presente.

"No tengas miedo de empezar de nuevo, te puede gustar más tu nueva historia", dice la imagen que utilizó, pero lo llamativo del posteo es que, arriba de esa frase, ella escribió: "Duele“.

La nueva historia de Lourdes de Bandana. Foto: Instagram.

En los videos que publicó días atrás, mostró su mano con heridas y lanzó: "Volví al maltrato, nada es casualidad", dijo Lourdes, y luego denunció gravemente a su hermana, quien después se defendió.

"Esto es lo que me hace mi gente“, dijo la ex Bandana mientras se filmaba y mostraba que estaba lastimada. Lo más impactante de la publicación, es que la cantante etiquetó a su hermana, Anita Fernández, y la acusó de ser quien la golpeó.

El video que publicó Lourdes y después borro. Video: Instagram.

En ese mismo video, la artista dijo que familia dice que la “está cuidando”. “Soy alcohólica y sufriente, entonces cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor", agregó en un notable estado de tristeza.

Lourdes había denunciado a su expareja por violencia

En los últimos días de noviembre del año pasado, Lourdes Fernández acusó a su exnovio Leandro por violencia física.

En aquel momento lo había contado de la misma forma, a través de un video donde mostraba su rostro con varios moretones y, además, contaba sobre su sufrimiento: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo“.

Lourdes de Bandana denunció un ataque de violencia de género. Foto: Instagram.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó la artista en ese momento.