Mikey Madison, ganadora del Oscar a Mejor actriz: dónde ver sus mejores películas y series

La actriz obtuvo el galardón gracias a su papel protagónico en el filme "Anora", venciendo a Demi Moore ("La Sustancia"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), Fernanda Torres ("Aún estoy aquí") y Cynthia Erivo ("Wicked").

Mikey Madison. Foto: Reuters.

Mikey Madison ganó su primer Premio Oscar a Mejor actriz por su papel en “Anora”, venciendo a sus colegas Demi Moore (“La Sustancia”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Fernanda Torres (“Aún estoy aquí”) y Cynthia Erivo (“Wicked”).

“Es un sueño hecho realidad y no quiero despertar mañana”, expresó Madison este domingo tras obtener el galardón.

La actriz estadounidense le dedicó el premio a la comunidad de trabajadoras sexuales a las que seguirá “apoyando” y será siempre una aliada del sector. También quiso agradecer la oportunidad que le brindó el director Sean Baker de protagonizar este filme, que retrata la historia de una trabajadora sexual americana que se casa con el hijo de un oligarca ruso.

Mikey Madison. Foto: Reuters.

“Anora” se filmó con un presupuesto de 6 millones de dólares, un número bastante bajo para una producción de Hollywood, pero logró múltiples premios luego de su estreno, como la Palma de Oro o el galardón de la crítica de Hollywood (Critics Choice).

Junto a Demi Moore, la actriz se perfilaba como una de las favoritas a ganar este premio por cómo se fue desarrollando la temporada de premios: logró el BAFTA, el reconocimiento de la crítica (Critics Choice) y el Spirit del cine independiente a Mejor intérprete femenina.

La carrera de Mikey Madison, ganadora del Oscar por Mejor actriz

Si bien el nombre de la actriz no era ampliamente reconocido antes de ganar el Premio Oscar a Mejor actriz, Mikey Madison lleva más de una década en el mundo artístico. La actriz empezó su carrera a los 13 años y participó en títulos como “Érase una vez en Hollywood” de Quentin Tarantino, donde tuvo el papel de una de las chicas del Clan Manson.

Mikey Madison. Foto: Reuters.

Además, trabajó en la serie “Better Things” de Pamela Adlon, disponible en Disney+, que la ayudó a dar un salto exitoso en su carrera como actriz.

En su último papel en la película “Anora”, dirigida por Sean Baker, Madison tuvo su primer papel como protagonista. El filme, que supo combinar comedia y drama, cuenta la historia de una trabajadora sexual que cambia su vida rotundamente tras conocer al hijo de oligarca ruso.

Mikey Madison. Foto: Reuters.

Su trabajo recibió cientos de elogios por parte de la crítica, y premios como el BAFTA y el Independent Spirit Award, convirtiéndola en una de las actrices más prometedoras del cine en la actualidad.

Dónde ver las películas y series donde trabajó Mikey Madison



“Anora” - disponible en cines de Argentina



“Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce al hijo de un oligarca ruso e impulsivamente se casa con él. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio”, remarca la sinopsis, según el sitio especializado Filmaffinity.



“La dama del lago” - disponible en Apple TV



“El día de Acción de Gracias de 1966, mientras la desaparición de una niña mantiene en vilo a la ciudad de Baltimore, las vidas de dos mujeres se cruzan de manera fatal. Maddie Schwartz es un ama de casa judía que necesita dejar atrás un secreto del pasado y reinventarse como periodista de investigación. Cleo Sherwood es una madre envuelta en los bajos fondos políticos del Baltimore negro que lucha por mantener a su familia”, explica la sinopsis, según el sitio especializado Filmaffinity.



“Better Things” - disponible en Disney+



“Better Things se centra en Sam Fox (Pamela Adlon), una actriz soltera y sin filtros que cría a sus tres hijas, Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) y Duke (Olivia Edward) en Los Ángeles. Ella es mamá, papá, árbitro y policía. Sam también cuida a su madre Phil (Celia Imrie), una expatriada inglesa que vive cruzando la calle. Sam es imperfecta y siente un intenso amor por sus hijas y también por su madre y, a veces, amontona el amor cuando se siente culpable. Sam simplemente intenta ganarse la vida, dirigir las vidas de sus hijas, divertirse con una amiga o dos y también —solo tal vez— tener algún momento de intimidad de vez en cuando”, remarca la sinopsis oficial de Disney+.



“Érase una vez en... Hollywood” - disponible en Apple TV



“Un actor de televisión y su doble intentan amoldarse a la cambiante ciudad de Los Ángeles mientras la pareja de moda del cine se muda a la casa de al lado”, explica la sinopsis oficial de Netflix.



La informante - disponible en Max



“River, madre atrapada en operación antidroga, es obligada a trabajar para la policía y enviada a operación encubierta que puede costarle todo”, remarca la plataforma.



“Monstruo” - disponible en Netflix.



“Monstruo cuenta la historia de Steve Harmon (Kelvin Harrison, Jr.), un estudiante de cine sobresaliente cuyo mundo se desmorona cuando lo acusan de homicidio. La película narra la compleja batalla legal que podría dejarlo tras las rejas de por vida”, remarca la plataforma de Netflix.