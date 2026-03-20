Chuck Norris. Foto: Redes sociales

La industria del entretenimiento amaneció conmocionada luego de que se confirmara la muerte de Chuck Norris, ícono indiscutido del cine de acción, a los 86 años. La noticia fue anunciada públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, donde su familia compartió un mensaje profundamente emotivo informando que el actor falleció “en paz y rodeado de sus seres queridos” en Hawái.

Una emergencia médica que alertó al mundo

Horas antes de conocerse su fallecimiento, distintos medios internacionales habían reportado que Norris había sido hospitalizado de urgencia en la isla de Kauai debido a una emergencia médica, aunque sin especificar la causa precisa del cuadro. Según informó TMZ y replicaron portales globales, el actor ingresó al centro médico tras sufrir una descompensación que preocupó a su entorno.

A pesar del hermetismo inicial, se confirmó que Norris permaneció internado desde el día anterior, un dato que también fue señalado por medios como El Universal y La Nación, reforzando la gravedad del episodio.

Chuck Norris. Foto: Redes sociales

El mensaje de su familia: dolor, despedida y agradecimiento

A través de Instagram, sus familiares compartieron un comunicado donde expresaron la tristeza por la pérdida, pero también la profunda gratitud hacia los fans que durante décadas acompañaron su carrera.

Según destacaron, Norris “fue un esposo, padre y abuelo amoroso”, además de una figura inspiradora para millones de personas. También pidieron privacidad durante el duelo y agradecieron las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas.

Un ícono cultural que traspasó generaciones

Chuck Norris no fue solo un actor: se convirtió en un símbolo cultural global. Antes de llegar al cine, se destacó como artista marcial, compitiendo y entrenando a celebridades. Con el tiempo desarrolló su propio estilo, Chun Kuk Do, que consolidó su figura como referente absoluto del mundo marcial.

Su salto definitivo a la fama llegó en los años 80 y 90 con películas como Desaparecido en combate y Delta Force, además de su recordada participación en la serie Walker, Texas Ranger, que lo transformó en una leyenda del entretenimiento.

Incluso en la era digital, su figura se volvió parte de la cultura popular a través de los célebres “Chuck Norris Facts”, bromas y memes que exaltaban humorísticamente su supuesta invencibilidad. Esto le otorgó vigencia entre nuevas generaciones que quizás no habían crecido con sus películas.

Chuck Norris. Foto: Redes sociales

Sus últimos años: lejos de los sets, pero siempre presente

En la última etapa de su vida, Norris había decidido alejarse parcialmente de la actuación, realizando solo apariciones esporádicas en producciones como The Expendables 2. Pese a su menor exposición, continuó siendo una figura de enorme influencia dentro y fuera de Hollywood.

Apenas nueve días antes de su fallecimiento, el actor había celebrado su cumpleaños número 86 con un mensaje característico de su humor y espíritu: “Yo no envejezco, yo subo de nivel”, publicó en redes, acompañado de un video entrenando bajo el sol.

Un legado imposible de reemplazar

La muerte de Chuck Norris marca el final de una era. Su nombre quedó grabado en la historia del cine de acción, en las artes marciales y en la cultura pop. Para millones de personas, su figura representa disciplina, fortaleza, humor, resiliencia y una forma de heroísmo que trascendió la pantalla.

Su familia, los fanáticos y el mundo del espectáculo despiden hoy a una leyenda irrepetible. Mientras tanto, su legado —de películas, enseñanzas y anécdotas— seguirá vivo en la memoria colectiva.