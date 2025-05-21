Bandana, juntas otra vez: el video del reencuentro por un motivo especial y nostálgico

Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi vivieron una noche llena de recuerdos y brindaron un gran show.

Bandana estaba integrado por Lourdes, Lissa, Virginia, Ivonne y Valeria. Foto: PopStars.

Bandana se volvió a juntar y fue la gran sorpresa de la premiere de la película Lilo y Stitch en el shopping Buenos Aires DOT. Las cantantes que asistieron fueron Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, y brindaron un gran show lleno de nostalgia.

Bandana se volvió a juntar. Foto: X/agus_rey

El evento, ambientado como las playas de Hawái, fue el escenario para que las artistas se luzcan en un esperado reencuentro.

Bandana cantó “Muero de Amor por Ti”, la versión en español de “Can’t Help Falling In Love With You” de Elvis Presley, una canción que grabaron en el 2002 para el estreno del filme animado original de Latinoamérica.

Bandana se volvió a juntar. Video: X/RealTimeRating

Emilia Mernes intentó juntar a las Bandana para su show en Vélez, pero no pudo

Emilia Mernes tiene una estética similar a la de los años 2000 y en sus shows hace un pequeño homenaje a las Bandanas con su propia versión de “Madlita Noche”, uno de los temas furor de la banda. En ese sentido, Valeria Gastaldi estuvo invitada al podcast Miami open mic, de Maite Peñoñori, y contó detalles de la reunión que finalmente no se concretó.

“Hace poco nos invitaron a cantar con Emilia Mernes, con quien tengo muy buena onda”, empezó contando la artista. Luego, la conductora le habló sobre el homenaje de Emilia, y agregó: “Divina Emilia, ella quería que vayamos las cinco, pero yo justo estaba lanzando mi material acá“.

Emilia estuvo cerca de reunir a las Bandana para su show en Vélez. Video: MIAMI OPEN MIC

“Juntar a Bandana es una historia. Creo que tiene que ser muy jugosa la propuesta, lo digo así, a nivel económico para hacerlo porque ir a cantar con Bandana es poner a cinco mujeres a ponerse de acuerdo y las voces, somos todas muy con nuestras cosas”, lanzó.