La pícara reacción en redes de Pampita tras el escándalo con la China Suárez y Benjamín Vicuña

La modelo quedó al margen del escándalo que explotó en las últimas horas, pero tuvo un filoso gesto en redes que no pasó desapercibido.

Pampita. Foto: Instagram.

En las últimas horas, la China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña después de que se sepa que él le revocó el permiso a ella para que no pueda viajar a Turquía con sus hijos para acompañar a Mauro Icardi.

En ese sentido, algunos usuarios de las redes se preguntaron qué pensaría Pampita sobre todo el conflicto mediático, por lo que no tardaron en dejarle mensajes en su último posteo de Instagram.

El posteo de Pampita que se llenó de comentarios de la gente. Foto: Instagram.

En su última publicación, la modelo posó con un vestido rojo en la playa mientras disfrutaba del atardecer. Además de recibir elogios por su icónico look, muchos fans hicieron referencia al escándalo que involucra a Vicuña y la China. Aunque eligió no hablar ni responder mensajes, tuvo una reacción en redes que no pasó desapercibida.

“Mientras tanto, en algún lugar del mundo, Pampita sin joder a nadie”, comenzó un usuario donde la modelo dejó su ‘like’. Además, entre otros mensajes donde dejó su ‘lik’, había uno que decía: “La número 1 como modelo, pero más como mujer y mamá. Nadie puede igualarte”.

Los comentarios donde Pampita dejó su "like". Foto: Instagram

La China Suárez destrozó a Benjamín Vicuña

La China Suárez sorprendió a todos sus seguidores con un fuerte posteo donde contó todo lo que vivió en su relación con Benjamín Vicuña. La publicación llegó luego de que, en los últimos días, el actor decidiera revocar la autorización que le permitía a sus hijos, Magnolia y Amancio, viajar junto a la modelo para acompañar a Mauro Icardi.

“’El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El Papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz en un primer posteo en su cuenta de Instagram.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“El papá del año que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía: ‘Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’ El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. ‘El papá del año’ que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con ‘una niñera por cada hijo’”.

“El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN Y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, continuó.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Por último, la actriz lanzó una frase contundente: “Revocaste el permiso 2 días antes jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas o al menos eso me dijiste siempre”, concluyó furiosa.