Se viralizó un posteo de la China Suárez hablando maravillas de Vicuña como padre: “Presente y paciente”

La actriz había realizado una publicación tiempo atrás elogiando al actor en su rol como padre y en las últimas horas lo reflotaron.

La China Suárez y Benjamín Vicuña. Foto: NA.

Tras el explosivo escándalo que se desató después de las historias de la China Suárez destrozando a Benjamín Vicuña por haberle revocado el permiso para llevarse a sus hijos a Turquía, filtraron un mensaje de la actriz hablando maravillas del actor chileno en su rol de padre.

Si bien algunos usuarios en la red social X apoyaron a la actriz, otros se inclinaron por defender al actor, lo que derivó en la reaparición de publicaciones que la China había hecho cuando era pareja de Vicuña.

“Padre cariñoso, presente y paciente”, escribió la actriz en una historia de Instagram junto a una foto de Benjamín y Magnolia, la pequeña hija que tienen en común. En ese sentido, desde la cuenta de X de @elejercitodelam se preguntaron: “¿A cuál China le creemos?”.

La China Suárez hablando de Benjamín Vicuña. Foto: X.

“Está difamando a Vicuña de manera violenta”, “Ahora se hace la ofendida, es la reina de las mitómanas”, “Lo del motorhome lo negó jurando por la hija y ya sabemos que mintió”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios en el posteo.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

La China Suárez compartió un duro descargo luego de que Benjamín Vicuña le revocara el permiso que tenía para llevarse a sus hijos a Turquía para acompañar a Mauro Icardi.

“’El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El Papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz en un primer posteo en su cuenta de Instagram.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“El papá del año que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía: ‘Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’ El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. ‘El papá del año’ que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con ‘una niñera por cada hijo’”.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Acto seguido, la actriz lo responsabilizó por sus problemas de salud mental: “El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”, expresó. Pero lo más duro de sus acusaciones llegó después, donde lo tildó de “adicto”. “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”, advirtió.