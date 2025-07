Opens in new window

Revelan detalles de la “adicción” de la que acusó la China Suárez a Vicuña: “Te cuesta cumplir con las normas”

El actor no atravesaría un buen momento personal tras el estallido de la nueva pelea con su ex pareja.

Benjamín Vicuña y China Suarez

El escándalo entre China Suárez y Benjamín Vicuña sigue escalando. La actriz publicó una serie de historias en contra de su ex pareja, a quien acusó de tener “adicciones”, aunque no especificó de qué se trataba. En las últimas horas, aparecieron nuevos detalles detrás de la denuncia de la actual novia de Mauro Icardi.

Mientras el chileno analiza llevar a la Justicia a la madre de dos de sus hijos, Yanina Latorre brindó detalles de lo que habría detrás de la acusación de Eugenia Suárez. Durante una emisión de “Sálvese quien pueda” en América, la conductora agregó detalles a la historia.

China Suárez y Benjamín Vicuña

“No lo puede creer, está muy deprimido. Él está por estrenar una peli, estaban por hacer la conferencia de prensa y pidió por favor que le pospongan la fecha”, explicó Latorre sobre el presente que atraviesa Benjamín Vicuña, mientras lleva adelante su carrera actoral.

En debate con su panel, Majo Martino se refirió al tema de las adicciones, con algo de información para esclarecer lo ocurrido. “Me dicen que lo de las adicciones es mentira. No puedo dar detalle, pero no es adicción a las drogas”, explicó la periodista.

Benjamin Vicuña y China Suárez

Por su parte, Yanina Latorre no esquivó el tema y fue directa sobre las versiones que llegan del país natal del actor: “En Chile hablan de la adicción sexual”. Aunque aclaró: “No creo que vaya al baño a cog... en un evento y vuelva”.

“Generalmente cuando uno está en ese tema, ¿viste? Te cuesta cumplir con las normas. Por eso él está tan devastado”, completó sobre el tema la conductora.

La China Suárez destrozó a Benjamín Vicuña

“’El papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El Papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, escribió la actriz en un primer posteo en su cuenta de Instagram.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“El papá del año que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía: ‘Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?’ El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. ‘El papá del año’ que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con ‘una niñera por cada hijo’”.

“El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad”, expresó. Pero lo más duro de sus acusaciones llegó después donde lo tildó de “adicto”. “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, completó.