Lejos del escándalo de Mauro Icardi, Wanda Nara se divierte con L-Gante en Mallorca: risas y salidas gourmet

La empresaria se reencontró con el cantante de cumbia en medio del escándalo que no para de crecer.

L- Gante y Wanda Nara. Foto: NA.

El escándalo entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara escaló al tal punto que hace unos días, las redes sociales se vieron alborotadas ante la presunta filtración de un video íntimo del jugador. El material fue difundido por la vedette uruguaya Natasha Rey, quien aseguró que él engaña a su actual pareja con ella.

Sin embargo, pese a todo este revuelo, Wanda Nara parece vivir en otra dimensión, ya que se reencontró con L-Gante y, lejos del ruido y de las cámaras, disfrutan de una escapada a Mallorca, que fue documentada en sus redes sociales.

Wanda Nara y L-Gante se reencontraron en Mallorca. Fuente: Instagram @wanda_nara

En sus historias de Instagram, Wanda y L-Gante se muestran totalmente relajados, como si no hubiera miles de rumores y disturbios a su alrededor. Bajo la luz dorada del atardecer en Mallorca, la empresaria y el cantante comenzaron un paseo por el circuito de karting, seguido por una parada en una clásica máquina de peluches.

Allí, ambos se mostraron con una actitud despreocupada, juguetona y casi infantil, ya que se lo puede ver a L-Gante atrapar un peluche mientras que Wanda ríe y le pregunta: “¿El elefante Trompita?”. La garra metálica del juego se resiste a agarrar el peluche, pero el premio llegó con una pequeña figura que fue apreciada por la influencer.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

Más tarde, Wanda subió una foto con una olla de ñoquis y escribió: “Acá cocinando para la banda. Masterchef”. La imágen vino acompañada de lujos, diversión y la reconciliación con su viejo amor.

Mauro Icardi le respondió a la vedette uruguaya que filtró un supuesto video íntimo suyo

Mauro Icardi se cansó de las acusaciones de infidelidad hacia la China Suárez y salió a desmentir a Natasha Rey, la vedette uruguaya que compartió un supuesto video íntimo de él y una conversación que mantuvieron semanas atrás.

Lejos de mostrarse afectado por la situación, el futbolista publicó una imagen de él disfrutando de un desayuno en un barco navegando por las aguas celestes de Turquía y escribió: “Buenos días, Estambul”.

La historia de Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Minutos después, el futbolista se manifestó con respecto a la reciente filtración de “su video” y, sin negar ni aclarar, le contestó a quienes lo criticaron.

“Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean más competentes… no baratitos”, escribió junto a una imagen de él en un partido en el Old Trafford de Manchester.