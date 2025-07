Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Emilia Mernes compartió una profunda reflexión para defenderse del hate en redes: “No hay forma de ser perfectas”

La cantante está a punto de lanzar su EP Perfectas y abrió su corazón en redes. Qué dijo sobre las exigencias de la industria de la música.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

Emilia Mernes hizo un posteo en las últimas horas confirmando la fecha de lanzamiento de su EP Perfectas. Después de haber mostrado algunos adelantos, este 31 de julio saldrá el álbum completo y habló de qué se trata.

Luego del hater que recibió por la superficialidad de sus temas, Emilia explicó su nuevo lanzamiento: “No hay forma de ser perfectas. La perfección no existe. Es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres”.

Emilia Mernes estrenará “Perfectas” el 31 de julio. Foto: Instagram.

Además, la cantante hizo hincapié en las críticas que recibe en redes y los estándares que plantea la industria musical: “Después de tantos comentarios, críticas, exigencias y expectativas, sentí que necesitaba hacer algo con todo eso”, agregó.

“Me dijeron que soy un producto. Que solo ‘sirvo’ para ser ‘linda’. Que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. Que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música”, dijo Emilia.

Emilia Mernes estrenará “Perfectas” el 31 de julio. Foto: Instagram.

Luego, en otra parte del posteo, Emilia habló sobre su música: “No soy un robot, ni un maquillaje perfecto, ni un maniquí de pasarela. Sí, me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta”.

“La perfección que dicen que yo ‘vendo’, en realidad, es la que ellos pretenden. Y no existe”, agregó.

Como era de esperarse, algunos usuarios no le creyeron la reflexión y la artista y siguieron con las críticas. “Si tu arte no te define, entonces no es arte, es marketing”, “Cómo se come el chamullo la gente. Un texto de 4 párrafos vendiendo humo, justificando todo lo superficial que es con chamullo y caen”, “No me conmueve”, fueron algunos de los comentarios en su publicación.

Emilia Mernes sorprendió al cantar una balada con su guitarra y generó misterio con la letra

Emilia Mernes suele destacarse por sus canciones del género urbano, que la llevaron a ser una de las artistas más escuchadas en Argentina. En las últimas horas, la cantante oriunda de Entre Ríos sorprendió al cantar junto a su guitarra y adelantó lo que sería su nueva canción.

La novia de Duki optó por interpretar una canción de Yami Safdie, que fue adelantada en los últimos días en sus redes sociales. Sin embargo, hubo sorpresa por su manera de interpretarla, que se llevó muchos elogios y hasta generó misterio con la letra.

Emilia Mernes sorprendió al tocar una balada con su guitarra. Video: TikTok.

“Hace mucho que no les cantaba con la guitarra”, escribió Emilia Mernes en sus redes sociales junto con el video en el que está interpretando una canción que se llamaría “Más te vale”. La misma fue presentada en TikTok por Safdie meses atrás, aunque en los últimos días se conoció un nuevo adelanto.

La letra y música en cuestión refieren a un desamor que ocurrió entre una pareja en el cual le desea que el dolor que le haya causado sea para algo positivo y no en vano. Yami Sadfie la presentó en sus redes tiempo atrás y ahora podría salir a la luz en formato de colaboración.