Dolor en la familia de Cris Morena: el sueño que no podrá cumplir con Mila, su nieta de 7 años que murió en un choque de barcos

La productora reveló en una entrevista el especial ritual que tiene con cada uno de sus nietos al cumplir 14 años y en las últimas horas ese emotivo video volvió a reflotar en redes.

Mila Yankelevich. Foto: Instagram.

Tras la muerte de Mila, la hija de 7 años de Tomás Yankelevich, las redes sociales comenzaron a reflotar videos de Cris Morena hablando sobre sus nietos y su rol como abuela. En uno de esos clips quedó registrado uno de los sueños que no pudo cumplir con la niña.

“No sé cómo soy, qué sé yo, soy así“, comentó en entrevista con Para ti sobre su papel de abuela de Franco, Valentín y Azul Giordano —los hijos de Romina Yan— e Inti y Mila —los de Tomás—.

Cris Morena hablando sobre su nieta Mila. Video: Para Ti.

Luego, habló de Mila, la más pequeña de la familia. “Mila tiene seis. Estuvo en Olga en lo que hicimos en el Gran Rex, al lado mío. Estaba con cara así, entonces me acerqué tres veces y le pregunté si nos íbamos. Me dijo que no. Después me explicó que ella no había estado nunca nerviosa delante de nadie, que estaba como muy maravillada, muy feliz con toda la gente”, contó Cris Morena.

Acto seguido reveló el plan que hace con cada uno de sus nietos y que no podrá cumplir con Mila: “A los 14 años me voy a un viaje diferente, cada nieto elige un lugar distinto, y me voy sola. Por suerte lo puedo hacer. Falta Mila que no sé dónde me va a llevar”.

Cris Morena junto a su nieta Mila Yankelevich. Foto: NA.

“Mila es la más libre, porque viven muy cerca de la playa, entonces está todo el día descalza, se va, vuelve. ¿Dónde está Mila? No sé. La vez que está en la playa, allá lejos“, añadió.

¿Cuántos nietos tiene Cris Morena?

Cris Morena es reconocida por sus exitosas novelas en TV, pero también por el amor y dedicación que siempre mostró por su toda su familia, un legado que se extiende por generaciones. Sin embargo, también tiene una vida marcada por tragedias personales.

En 2010 enfrentó la pérdida de su hija Romina Yan, y ahora vuelve a atravesar un golpe devastador: la muerte de su nieta Mila Yankelevich en un trágico accidente marítimo en Miami. En medio del duelo, su rol como abuela vuelve a estar en el centro de su vida ya que debe ocuparse de su familia.

El legado que dejó Romina Yan: Franco, Valentín y Azul

Los hijos de la recordada Romina Yan y Darío Giordano, Franco, Valentín y Azul, heredaron el carisma y talento de su madre. A pesar de la muerte de la actriz en 2010, su espíritu vive a través de sus hijos en los programas donde estuvieron presentes.

Valentín, Azul y Franco Giordano, hijos de Romina Yan. Foto: Instagram.

El más grande de los 3 hermanos, Franco, incursionó en el mundo de la música y la actuación. Valentín, por su parte, es de perfil más bajo y se mantiene alejado de las cámaras. Mientras que Azul se convirtió en una joven influencer de las redes sociales, con una belleza y estilo único.

Inti y Mila, los hijos de Tomás Yankelevich y Sofía Reca

Los nietos más chiquitos de Cris Morena son Inti y Mila, hijos de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. Sin embargo, este lunes perdió a una de sus nietas tras confirmarse la muerte de Mila, quien tenía tan solo 7 años.

Sofia Recca, Tomas Yankelevich, Mila e Inti Yankelevich. Foto: Instagram.

La familia de la productora siempre se mantuvo unida y demostraron que el amor y el talento puede trascender generaciones.