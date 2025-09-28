“Duele y cómo duele...”: Cris Morena recordó a su nieta Mila a dos meses de su muerte
Cris Morena utilizó sus redes sociales para expresarse por primera vez sobre la tragedia que atravesó su familia tras la muerte de su nieta Mila, de 7 años, quien perdió la vida en un accidente en Miami.
A través de Instagram, la reconocida productora compartió un extenso mensaje en el que también recordó a su hija, la actriz Romina Yan, fallecida hace 15 años. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias”, escribió.
En su publicación, la creadora de “Chiquititas” expresó: “Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”.
Más adelante, agregó: “Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”.
Sobre cómo atraviesa el dolor, señaló: “Duele y cómo duele... Pero también son mi superpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos”.
Finalmente, concluyó: “La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor“.
El accidente que le costó la vida a Mila Yankelevich
El hecho ocurrió el 28 de julio frente a Hibiscus Island, en la Bahía de Biscayne, Miami (Estados Unidos). Una barcaza chocó contra un velero en el que viajaban cinco menores de entre 7 y 13 años y un adulto. Todos cayeron al agua producto del fuerte impacto.
Mila y otra niña de 13 años fueron trasladadas al Jackson Memorial Hospital, donde fallecieron poco después.
“Fue una escena sumamente caótica, como pueden imaginarse, especialmente tratándose de niños”, explicó en su momento Pete Sánchez, vocero del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami.
El siniestro movilizó a buzos, rescatistas, bomberos y policías, mientras familiares y amigos aguardaban noticias en medio de la conmoción.