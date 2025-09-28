“Duele y cómo duele...”: Cris Morena recordó a su nieta Mila a dos meses de su muerte

La productora rompió el silencio con un doloroso posteo en Instagram en el que se refirió a su nieta fallecida en julio. Además homenajeó a su hija Romina, al cumplirse 15 años de su muerte.

La productora junto con su nieta más chica Foto: Redes sociales

Cris Morena utilizó sus redes sociales para expresarse por primera vez sobre la tragedia que atravesó su familia tras la muerte de su nieta Mila, de 7 años, quien perdió la vida en un accidente en Miami.

A través de Instagram, la reconocida productora compartió un extenso mensaje en el que también recordó a su hija, la actriz Romina Yan, fallecida hace 15 años. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias”, escribió.

El posteo de Cris Morena a dos meses de la muerte de su nieta Mila. Foto: Instagram / bycrismorena.

En su publicación, la creadora de “Chiquititas” expresó: “Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”.

Más adelante, agregó: “Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”.

Sobre cómo atraviesa el dolor, señaló: “Duele y cómo duele... Pero también son mi superpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos”.

Finalmente, concluyó: “La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor“.

Mila tenía 7 años Foto: Cris Morena Day

El accidente que le costó la vida a Mila Yankelevich

El hecho ocurrió el 28 de julio frente a Hibiscus Island, en la Bahía de Biscayne, Miami (Estados Unidos). Una barcaza chocó contra un velero en el que viajaban cinco menores de entre 7 y 13 años y un adulto. Todos cayeron al agua producto del fuerte impacto.

Mila y otra niña de 13 años fueron trasladadas al Jackson Memorial Hospital, donde fallecieron poco después.

Mila Yankelevich. Foto: Instagram.

“Fue una escena sumamente caótica, como pueden imaginarse, especialmente tratándose de niños”, explicó en su momento Pete Sánchez, vocero del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami.

El siniestro movilizó a buzos, rescatistas, bomberos y policías, mientras familiares y amigos aguardaban noticias en medio de la conmoción.