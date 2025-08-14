Muerte de Mila Yankelevich: Estados Unidos afirma que “ya nadie habla de un accidente” y apuntó contra tres empresas

A dos semanas del trágico fallecimiento de la nieta de Cris Morena, la justicia de Miami avanza en la investigación del caso.

Mila Yankelevich. Foto: Instagram.

A dos semanas de la muerte de Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, comenzaron a surgir las primeras investigaciones del caso. Gracias a eso, surgieron nuevos datos que podrían cambiar drásticamente la investigación, ya que la Justicia de Estados Unidos dice que, luego de las pericias, “ya nadie habla de accidente”.

Según detalló el periodista Martín Candalaft, los familiares de las víctimas y de una de las niñas sobrevivientes presentaron un documento con más de 30 páginas. En el escrito, se habla de daños físicos y psicológicos permanentes por parte de la menor que logró escapar gracias a que nadó hasta la orilla.

Mila Yankelevich murió a sus 7 años. Foto: Instagram.

El documento, según el panelista, sostiene que la investigación no se lleva adelante con la rigurosidad necesaria y que la Justicia de Estados Unidos trabaja activamente con las pesquisas de la Guardia Costera, que lleva adelante el caso desde un primer momento.

Además, expresó que la investigación apunta a tres compañías: la primera es Waterfront Construction, la propietaria de la barcaza involucrada, que en realidad llevaba materiales de construcción y no basura, como se había dicho originalmente; la segunda es Miami Yacht Club, de donde zarpó el velero; y, la tercera es Youth Sailing Foundation, quien organiza el campamento náutico al que asistían las víctimas.

Lo que busca determinar la Justicia de Miami es investigar si estas tres empresas actuaron de forma negligente o no. Además, cabe recordar que la encargada de 19 años que supervisaba a las menores también está siendo investigada.

Además, la Justicia de Estados Unidos y la Guardia Costera coinciden en que esto no se trató de un simple accidente, sino de un hecho que podría haberse evitado. Gracias a esta afirmación, se buscará definir la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en la muerte de las niñas, a fin de poder sancionar a quien corresponda.

La productora junto con su nieta más chica Foto: Redes sociales

De qué murió Mila Yankelevich

La niña de 7 años formaba parte de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation cuando el velero en el que navegaba junto a otros cuatro niños y una consejera fue embestido por una barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera.

Además, en el trágico accidente también falleció otra niña argentina de 13 años y otras dos menores se encuentran en grave estado.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Guardia Costera de Estados Unidos se encuentran investigando las causas del siniestro que conmociona al país.

Mila tenía 7 años Foto: Cris Morena Day

“Una embarcación fue impactada de alguna manera. A bordo iban cinco niños y un monitor del campamento. Tres (luego se confirmó que fueron dos) de esos niños fueron trasladados en estado crítico al Ryder Trauma Center (de Miami), y uno fue transportado en condición estable”, informó el teniente Pete Sánchez, del Departamento de Bomberos de Miami.