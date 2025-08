Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Ángel de Brito reveló toda la verdad sobre la infidelidad de Vicuña a Pampita con la China Suárez: “Fue lo peor que vivió”

El periodista dio detalles del incidente que empujó a la modelo a separarse del padre de sus 4 hijos. Luego, la relación se confirmó. Qué pasó verdaderamente esa noche, hace casi 10 años.

Pasaron casi 10 años del escándalo del motorhome.

A casi 10 años del escándalo que involucró a la China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita, Ángel de Brito volvió a poner el tema bajo la lupa y contó toda la verdad: cómo los encontró in fraganti y qué sucedió en ese entonces.

Durante su participación en Bondi, el conductor de LAM sorprendió a todos al relatar los detalles inéditos de la noche en la que Pampita encontró a su entonces pareja en un motorhome con la actriz mientras grababan “El Hijo Rojo” y aseguró que no es de esas traiciones que se perdonan jamás.

Pampita y Vicuña

“La separación con Vicuña fue lo peor que vivió Pampita, porque lo sufrió muchísimo. Se le fue su proyecto de familia por una infidelidad... en realidad por muchas. Algunas las sabía, le habían contado, había visto mensajes... pero esta fue distinta: la vio con sus propios ojos”, contó De Brito al aire.

En este mismo sentido, el periodista también contó que ella misma fue quien le contó qué fue lo que sucedió esa noche, con rabia y tristeza: “Me dijo ‘Te cuento todo, pero no muestres los mensajes’. Fue un fin de semana de terror para Pampita. Yo no publiqué nada, pero me relató paso a paso lo que vivió”, reveló.

Según narró De Brito, Pampita recibió la información mientras cenaba en el reconocido restaurante Gardiner, ubicado a metros del set de filmación donde estaban Vicuña y la China Suárez. “Va a un motorhome y no lo emboca, después se va al otro y ahí los encuentra. Los vio in fraganti. Benjamín estaba...”, detalló, haciendo una pausa para no exponer detalles sexuales.

Benjamin Vicuña y China Suárez

En ese momento, según el periodista, Pampita enloqueció y se peleó con él frente a la China, quien intentaba ocultarse de la situación, que meses más tarde se conformaría con un incipiente noviazgo.

El llamativo gesto de Pampita que reavivó los rumores de acercamiento con Benjamín Vicuña

Aunque pasaron casi diez años desde su separación, el nombre de Benjamín Vicuña volvió a aparecer en la vida de Pampita por un comentario que se viralizó en redes sociales. El gesto llamó aún más la atención si se tiene en cuenta que recientemente se confirmó su ruptura con Martin Pepa, con quien estuvo en pareja el último año.

La modelo, que actualmente está disfrutando unas vacaciones en Ibiza, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en “modo relax”. Entre los muchos mensajes que recibió, hubo uno que llamó especialmente la atención: “Volvé con Vicuña, por fa. Te amamos”. Lo curioso fue que Pampita le dio “me gusta” al comentario, y su gesto no pasó desapercibido entre sus más de 8 millones de seguidores.