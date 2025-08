Opens in new window

“Si me mataba me hacía un favor”: Julieta Prandi declaró en el juicio contra su ex marido Claudio Contardi

El empresario está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. En su declaración, aseguró que la modelo “miente” y negó haber sido violento con ella.

Julieta Prandi y su ex

Este miércoles comenzó el juicio que Julieta Prandi le inició a Claudio Contardi, su exmarido y padre de sus dos hijos, a quien acusó de haberla abusado sexualmente durante varios años, hasta que ella pudo irse de su casa.

El acusado por su parte, se presentó junto a su abogado Maximiliano Acosta, quien habló con la prensa y dijo que el hombre no está nervioso: “Él está tranquilo, en cuanto se considera inocente, pero está preocupado por la circunstancia que está pasando”.

El abogado explicó que su defendido está pasando el proceso en libertad porque así lo decidió la Justicia: “En principio, es la libertad del imputado mientras se sustancia el proceso penal. El juez de Garantías no pidió lo contrario. La defensa la tenemos, pero no puedo develarla. Solo puede contar que iremos por la inocencia y la absolución del imputado. Hubo una presentación en la que se le explicó la posibilidad de hacer un juicio por jurado y él manifestó estar de acuerdo. Hay cuestiones procesales que han sido vulneradas, eso es lo que se ha planteado y que el Tribunal tendrá que resolver”.

Por su lado y minutos antes de ingresar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana, Julieta Prandi manifestó tener apoyo terapéutico y la compañía de su familia.

Sobre cómo fue revivir sus declaraciones en el juicio, expresó: “Fue agónico, una pulseada a la burocracia, a la lentitud que se manejó en los tiempos en la Justicia, a cosas que te hacían dudar todo el tiempo de si se iba a encontrar realmente el camino. Finalmente, se elevó a juicio oral, pero tardó muchísimo. Tengo toda la fe y la esperanza que los jueces van a escuchar todo lo que tuve que atravesar. Los testigos, las pruebas, las pericias, a las cuales yo sí me sometí siendo la víctima, y mi victimario nunca permitió, ni declaró, ni se sometió a las pericias”.

El ex marido de Julieta Prandi va a juicio Foto: Redes sociales

“Lo primero que pedí fue no verlo, tiene que estar detrás de un biombo o en la sala contigua”, declaró sobre la posibilidad de cruzarse a Contardi, revelando que la última vez que lo vio fue cuando se fue de su casa el pasado 14 de febrero del 2019.

La declaración de Julieta Prandi

Tras un cuarto intermedio, los jueces le cedieron la palabra a la modelo, que habló durante casi dos horas: “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” y “No vas a cumplir más años”, fueron solo algunas de las amenazas que ella denunció.

En ese contexto, lo graficó en episodios donde la seguía hasta el trabajo, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, declaró y dijo que los abusos se dieron por varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.