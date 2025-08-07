Wanda Nara se burló de Mauro Icardi con una campaña publicitaria: “Orgullosamente manicera”

La mediática sorprendió con una colaboración junto a una empresa de maní que revolucionó las redes sociales, no solo por lo inesperado de la propuesta, sino porque llegó poco después de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Tras llegar de sus lujosas vacaciones en Europa, Wanda Nara habló con la prensa y contó que entre sus proyectos había una colaboración que sorprendió a todos: con una empresa de maní. Esta propuesta no fue casual ya que llegó después de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi.

En las últimas horas, la empresaria compartió un video promocionando una marca de maní y generó gran revuelo en redes. Antes de presentar la publicidad, Wanda Nara lanzó una frase que llamó la atención: “Me dijeron de sumarme a esta campaña y no tuve ni que pensarlo”, comentó mientras comía maní y miraba a cámara en tono de broma. La publicidad cierra con una frase que generó polémica: “Orgullosamente manicera”, expresó la mediática.

La provocadora campaña de Wanda Nara. Video: Instagram.

Como era de esperarse, varios usuarios empezaron a dejar sus comentarios en la publicidad que realizó la mediática. “Te pido un límite y que te encauces jajajaja, te amo”, “Revivió el Marketing”, “Las mujeres somos tan astutas”, ”Nunca habías hecho un contenido tan genuino. Te amo jajajaja”, “Se c... de risa jajajaja es lo más”, “Era publicitar, no humillar Wan”, fueron algunas de las opiniones.

La provocadora campaña de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Mauro Icardi confesó quién fue la persona que difundió el video íntimo que publicó Natasha Rey

Mauro Icardi cada vez ocupa más espacio en las noticias, aunque no por su rendimiento deportivo. El futbolista actualmente atraviesa un escándalo con Natasha Rey, una modelo que filtró un video del deportista mientras se masturbaba. Finalmente, la estrella de Galatasaray confirmó que es él quien aparece en el clip.

Más allá de que desmiente que haya mantenido un romance con Natasha, según Puro Show, Icardi confirmó que es su cuerpo el que aparece en el clip, además de que mencionó a la persona a la que se lo mandó.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

La destinataria del video en cuestión era Wanda Nara, que se lo mandó cuando todavía eran pareja en el pasado. Según informaron en el programa de farándula de El Trece, el futbolista se puso en contacto con sus abogadas para avanzar con medidas legales.

El objetivo de Mauro Icardi es denunciar a Wanda Nara por “porno extensión”, producto de que ese video habría sido enviado a la madre de sus dos hijas. Según afirma el deportista, la conductora le habría enviado ese clip a Natasha Rey con el objetivo de exponerlo públicamente.

Las historias de Natasha Rey escrachando a Icardi. Foto: Instagram.

Otro detalle a tener en cuenta desde lo judicial es que la denuncia se llevará adelante tanto en Argentina como en Italia. Las destinatarias serán Natasha Rey y Wanda Nara.