María Becerra vuelve a River con un show 360° y entradas desde $55.000: precios, preventa y todos los detalles
La cantante argentina María Becerra anunció oficialmente su tercer concierto en el Estadio Monumental, que se realizará con un innovador formato 360°, permitiendo que cada espectador viva una experiencia distinta sin importar su ubicación en el recinto.
El anuncio, realizado desde el helipuerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirma que la “Nena de Argentina” ofrecerá un espectáculo que busca superar sus dos presentaciones de 2024, ambas con localidades agotadas en tiempo récord.
La puesta 360° contempla sectores que van desde los exclusivos pits, con cercanía total al escenario, hasta el campo y las plateas con vistas panorámicas. Según la producción, “cada espacio fue diseñado para garantizar una conexión directa con la energía y la música de María”.
Entradas y preventa para María Becerra en River: todo lo que tenés que saber
La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 11 de agosto a las 13:00, con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el martes 12 de agosto a la misma hora. Los tickets estarán disponibles únicamente a través de All Access.
Cómo comprar
- Ingresar a AllAccess y acceder con usuario y contraseña.
- Buscar “María Becerra River 360” y seleccionar tipo y cantidad de entradas.
- Elegir método de pago (en preventa, solo con tarjeta BBVA).
- Confirmar compra y recibir el mail de confirmación.
Precios y ubicaciones (sin incluir service charge):
- Platea Sívori/Centenario Alta: $55.000.
- Platea San Martín/Belgrano Alta Lateral: $60.000.
- Campo General: $65.000.
- Platea San Martín/Belgrano Alta Central: $75.000.
- Platea San Martín/Belgrano Media Lateral: $80.000.
- Platea San Martín/Belgrano Baja Lateral: $90.000.
- Platea Sívori/Centenario Media Numerada: $90.000.
- Platea San Martín/Belgrano Media Central: $95.000.
- Platea San Martín/Belgrano Inferior Lateral: $105.000.
- Platea San Martín/Belgrano Baja Central: $115.000.
- Platea San Martín/Belgrano Inferior Central: $125.000.
- Pits: $300.000.