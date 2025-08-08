María Becerra vuelve a River con un show 360° y entradas desde $55.000: precios, preventa y todos los detalles

La “Nena de Argentina” regresa al Estadio Monumental con un espectáculo en formato 360°, que ofrecerá experiencias distintas en cada sector. La preventa exclusiva es para clientes BBVA.

María Becerra. Foto: Instagram / mariabecerra.

La cantante argentina María Becerra anunció oficialmente su tercer concierto en el Estadio Monumental, que se realizará con un innovador formato 360°, permitiendo que cada espectador viva una experiencia distinta sin importar su ubicación en el recinto.

El anuncio, realizado desde el helipuerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirma que la “Nena de Argentina” ofrecerá un espectáculo que busca superar sus dos presentaciones de 2024, ambas con localidades agotadas en tiempo récord.

María Becerra vuelve a los escenarios el 12 de diciembre. Foto: Instagram / mariabecerra.

La puesta 360° contempla sectores que van desde los exclusivos pits, con cercanía total al escenario, hasta el campo y las plateas con vistas panorámicas. Según la producción, “cada espacio fue diseñado para garantizar una conexión directa con la energía y la música de María”.

Entradas y preventa para María Becerra en River: todo lo que tenés que saber

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 11 de agosto a las 13:00, con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general se habilitará el martes 12 de agosto a la misma hora. Los tickets estarán disponibles únicamente a través de All Access.

Cómo comprar

Ingresar a AllAccess y acceder con usuario y contraseña. Buscar “María Becerra River 360” y seleccionar tipo y cantidad de entradas. Elegir método de pago (en preventa, solo con tarjeta BBVA). Confirmar compra y recibir el mail de confirmación.

Precios de las entradas para María Becerra en River. Foto: Instagram / dfentertainment.

Precios y ubicaciones (sin incluir service charge):