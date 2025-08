Opens in new window

María Becerra anunció su tercer show en River: cuándo y cómo comprar las entradas

La Nena de Argentina vuelve a hacer historia ya que se hará el primer concierto 360° en la historia del estadio.

María Becerra. Foto: Instagram.

María Becerra anunció su tercer show en el estadio River Plate y vuelve a hacer historia. La Nena de Argentina tiene cita pactada con sus fans para el próximo 12 de diciembre, en una presentación que tendrá un formato completamente innovador: será el primer show 360° en la historia del estadio.

Con una capacidad para 85 mil personas, se trata de un concierto nunca antes visto en el recinto porteño. Este anuncio marca un nuevo hito para la cantante, quien fue también la primera mujer argentina en tocar en el estadio River, cuando realizó dos funciones agotadas en el 2024.

María Becerra anunció show en River para diciembre. Video: Instagram.

Para diciembre 2025, María Becerra anunció que el concepto del escenario permitirá conectar con el público desde todos los ángulos del estadio.

Cuándo salen a la venta las entradas para el show de María Becerra

La venta de entradas será a través de la página oficial de AllAccess:

Preventa exclusiva para clientes BBVA: empezará el lunes 11 de agosto a las 13 h.

Venta general: se habilitará el martes 12 de agosto, también a las 13 h.

María Becerra anunció un show en River para diciembre. Foto: Instagram.

María Becerra habló sobre su presente laboral

Antes de hacer el anuncio de su tercer show en River, María Becerra brindó una entrevista con Martín Garabal y habló sobre su presente laboral y sobre los momentos tristes que atravesó en el último tiempo: “En mi vida me hubiese imaginado lo que me pasa, es un contraste muy grande con la María de su casita”, contó.

Luego contó sobre los cambios en su equipo de trabajo. “Estos meses fueron cambios abruptos y positivos. Me dieron una libertad en todo sentido que había perdido en la vorágine. Fue poner un parate y decidir que determinadas personas ya no formen parte de mi vida porque ya no me suman, al contrario, me restan”, agregó la cantante.

María Becerra. Foto: Instagram.

María dejó en claro que los cambios tuvieron un correlato en su música: “El disco iba a ser otro. Lo teníamos completísimo, pero pasó lo de los embarazos. Y estuve tantas veces a punto de que la parca pase y me lleve... Lo tomo con humor, pero fue así. Y llegó un punto en el que estaba muy triste, y no estaba haciendo terapia porque no podía hablar, así que iba al estudio y me salían todas canciones tristes, de la muerte, de la oscuridad... Y en un momento me sentía muy vulnerable, no quise sacar esas canciones, no quería mostrarlas, sino que me queden como parte de una terapia”.