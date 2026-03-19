Emilia Mernes, Tini, María Becerra Foto: Canal 26

Desde que Tini Stoessel y María Becerra dieron a entender en entrevistas y canciones que en la escena musical había artistas que obran con falsedad, el escándalo con Emilia Mernes fue escalando y explotó cuando ambas la dejaron de seguir en Instagram. Sin embargo, parece que el conflicto trascendió también al ámbito deportivo, ya que Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes se sumaron al unfollow masivo.

En medio de las especulaciones, Yanina Latorre contó en el ciclo que conduce por América TV, SQP, que hay detrás del escándalo: “Hoy llegué a todos los que se pudieran imaginar... Parece que la chica (por Emilia) tiene mala fama en el ambiente por no ser buena compañera.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

“Acá el problema no es Tini, sino María Becerra y Emilia Mernes. Detestación”, sentenció la conductora, al aclarar que ambas formaban parte del grupo “Los del Espacio”. En este sentido, indicó que la artista entrerriana empezó su carrera muy joven y se puso de novia con el cantante uruguayo Fer Vázquez, quien advirtió en sus stories que ella era una mala persona. “Este chico se sintió usado y estafado por Emilia Mernes porque a ella, que es talentosa, cuando estaba empezando su carrera, él le da su primera oportunidad de cantar con él y se enamoran, se ponen de novios y empiezan”, indicó.

“Nos remontamos a 2016, ahora Fer Vázquez la odia. Ella empieza a cantar con él y le presenta a su mánager que los lleva a Miami a probar suerte. Pero cuando ella conoce al de Sony Music y firma contrato, empieza a crecer y lo deja porque no quería mezclar carrera con amor. Entonces se abre como solista y finalmente rompen”, aseguró Yanina.

Yanina Latorre reveló el esándalo entre Emilia Mernes, Tini Sotessel y María Becerra: "la odian" Fuente: X

Pero más allá de sus escándalos amorosos, la conductora insistió en que varios del medio la señalan como “trepadora, que quiere crecer y que no le importa pisar cabezas”. “Todos con los que hablás dicen que ella está donde está gracias al Duki, quien tiene mucho peso en el ambiente. Y como es groso, canta en Europa y demás, le abre puertas”, sostuvo.

María Becerra y Tini Stoessel. Foto: Instagram / mariabecerra.

El problema con María Becerra que involucra a Tini Stoessel

Yanina, en su relato, aseguró que el problema entre las cantantes pop se desató cuando apareció María Becerra en escena y empezó a crecer y ser amiga de Tini. “Hay un tema entre todas las cantantes pop, que entre todas se celan. Les molesta si el tema de la otra le va mejor o si el Futtura lleva más gente que el Vélez. Por eso, cuando en 2024 María Becerra hace su primer River, Emilia Mernes empezó a gestionar y hacer todo lo posible para que ese River se caiga. No lo logró, pero empezó a amenazar con el poder que tiene el Duki y a bajarle gente del staff”, subrayó Latorre.

En este mismo sentido, la mediática remarcó que no solamente quiso bajarle el staff, sino que además quiso que otros colegas no promocionaran su show: “De hecho, todos los famosos que fueron a ese show a ver a María Becerra, por miedo al Duki, no subieron ni un videito del show. Y de ahí empezó un odio total, María Becerra no la puede ni ver”, expresó.

Por otro lado, Yanina remarcó que la gota que rebalsó el vaso entre ellas fue que Emilia hizo echar a su hermana de un boliche y que, desde entonces, dejaron de tener todo tiempo de comunicación.

Emilia Mernes. Foto: NA.

En relación a Tini, la conductora de SQP recordó que durante años se llevaron bien y que incluso cuando tuvo que ausentarse por casi dos años por temas de salud mental, la cantante le recomendó a Emilia parte de su staff para que sigan trabajando durante su pausa. “Cuando Tini vuelve a estar de vuelta en el medio, intenta recuperar su gente, pero muchos de estos le dijeron que no”, reveló. Entre esas personas se encontraba el estilista y tres de las bailarinas de Martina.

Por último, Yanina contó que el unfollow de Antonela Roccuzzo no le fue indiferente a Emilia: “Empiezo a llamar a medio Miami y la persona allegada a Antonela me contó que efectivamente la dejó de seguir hace diez días... Antonela habría hecho una limpieza en su Instagram a partir de lo que pasó con la foto de Messi con Trump y en el medio la vio a esta que no tenía onda y no le gustaba, y la dejó de seguir. Me dicen que la dejó de seguir a esta chica para solidarizarse con Tini”.