Drama y un asesinato: la novela mexicana de alto voltaje que no podés dejar de mirar

La producción conquistó a los suscriptores de la plataforma más vista del mundo y resalta en el catálogo.

Donde hubo fuego, serie de Netflix Foto: Netflix

Netflix volvió a captar la atención de todos los usuarios con sus series y películas de todo el mundo, y esta vez, una producción mexicana se llevó el corazón de los espectadores, rompiendo con los moldes tradicionales típicos de los dramas televisivos. Esta novela es intensa, provocadora y cargada de escenas subidas de tono.

Donde hubo fuego, serie de Netflix Foto: Netflix

Estamos hablando de “Donde hubo fuego”, una historia que conquistó a los suscriptores de todo el mundo en la plataforma más vista, ya que su formato de telenovela no es un clásico “clulebrón”, sino que tiene una alta dosis de drama y acción, mezclada con sensualidad y reflexión, capaz de interpelar a los televidentes y generar un clima intenso y digno de ver en una tarde de domingo.

Desde su incorporación al servicio de streaming en agosto de 2022, la serie ha escalado posiciones hasta convertirse en una de las producciones mexicanas más vistas y comentadas de internet.

De qué trata “Donde hubo fuego”

“Donde hubo fuego” cuenta con 39 capítulos, cada uno de aproximadamente 30 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear. Lejos de ser una simple propuesta dentro del extenso catálogo de Netflix, es una de las más vistas del último tiempo.

Según la sinopsis oficial de la plataforma, la historia gira en torno a Poncho, un hombre que investiga la muerte de su hermano. Su búsqueda de justicia lo lleva a infiltrarse en un cuartel de bomberos, donde no solo descubre secretos familiares, sino que también se cruza con un asesino serial y encuentra el amor en medio del caos.

Donde hubo fuego, serie de Netflix Foto: Netflix

La combinación de thriller, romance y erotismo da como resultado una propuesta diferente, que renueva el formato clásico de la telenovela con una narrativa más ágil y visualmente provocadora.

El protagonista principal es Iván Amozurrutia, quien interpreta a Poncho (Alfonso Quiroga), además, el elenco está integrado por reparto actores como Oka Giner, Plutarco Haza, Polo Morín, Mauricio Henao, Daniel Gama, Humberto Busto y Antonio Sotillo.