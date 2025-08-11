Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras la muerte de su nieta Mila de 7 años: “Estamos tristes, con mucho dolor”

Tras semanas de mucho silencio y dolor, el empresario compartió unas palabras a través de las redes. Qué dijo.

Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Foto: Instagram.

La muerte de Mila Yankelevich a sus 7 añitos conmocionó el mundo del espectáculo tras pertenecer a una de las familias más queridas del país y que ya venía de sufrir la trágica partida de Romina Yan, hace 15 años.

En la última semana, los familiares de la niña se unieron en Miami para apoyar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca ante la partida de su hija y optaron por el silencio total para poder transitar este momento tan difícil.

Mila Yankelevich murió a sus 7 años. Foto: Instagram.

Sin embargo, uno de los que sí eligió decir unas palabras fue Gustavo Yankelevich y lo hizo para darle aliento a Valentín, su nieto que se dedica a las carreras de autos y que él apoya de manera incondicional.

“Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, escribió el piloto en un posteo de Instagram, en el cual publicó varias fotos de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan, Argentina.

La palabra de Gustavo Yankelevich. Foto: Instagram.

Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: “Valen Querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

Qué le sucedió a la niña

La niña de 7 años formaba parte de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation cuando el velero en el que navegaba junto a otros cuatro niños y una consejera fue embestido por una barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera.

Además, en el trágico accidente también falleció otra niña argentina de 13 años y otras dos menores se encuentran en grave estado.

Mila Yankelevich. Foto: Instagram.

La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Guardia Costera de Estados Unidos se encuentran investigando las causas del siniestro que conmociona al país.

“Una embarcación fue impactada de alguna manera. A bordo iban cinco niños y un monitor del campamento. Tres (luego se confirmó que fueron dos) de esos niños fueron trasladados en estado crítico al Ryder Trauma Center (de Miami), y uno fue transportado en condición estable”, informó el teniente Pete Sánchez, del Departamento de Bomberos de Miami.