La película de terror recomendada por Stephen King que es furor: de qué trata y dónde verla

La cinta cuenta con una puntuación del 90% por parte de la crítica, mientras que la audiencia le otorga una nota del 76%.

Together, la película recomendada por Stephen King. Foto: Mubi

Cuando Stephen King, conocido como el Rey del Terror, recomienda una película, más les vale a los fanáticos del género verla. Es que el escritor estadounidense suele aconsejar a los cinéfilos producciones tan espectaculares como sorprendentes.

Lejos de elogiar las cintas más comerciales o conocidas, Stephen King recomienda joyas ocultas para la mayoría de los espectadores.

Stephen King. Foto: NA

En esta ocasión, King compartió su opinión sobre una nueva cinta de tipo body horror que acaba de ser estrenada en los cines de Estados Unidos y ya empieza a contar con muy buenas valoraciones por parte de la prensa especializada.

La película recomendada por Stephen King

El escritor que llegó a vender más de 500 millones de ejemplares, no solo cuenta con un buen repertorio de libros que son muy aclamados en todo el mundo, sino que también de vez en cuando comparte sus recomendaciones sobre otras producciones dentro del género.

Esta vez fue el turno de Together, una película estrenada en las salas estadounidenses el pasado 30 de julio.

Together, la película recomendada por Stephen King. Foto: Letterboxd

Se trata de una producción de terror dirigida por el debutante Michael Shanks que cuenta con Alison Brie (Masters of the Universe, Freelance, Una antigua conocida) y Dave Franco (Sangre en los labios, Turno de día, 6 en la sombra) al frente del reparto.

Stephen King elogió la cinta de Michael Shanks, describiendo el proyecto como algo “genial” y “valiente” destacando las interpretaciones de Alison Brie y Dave Franco.

De qué se trata Together, la película sensación

La trama sigue la historia de Tim y Millie, una pareja con problemas en su relación que decide cambiar de aires y mudarse al campo en busca de un nuevo comienzo.

Sin embargo, allí se topan con una misteriosa fuerza sobrenatural en el interior de una cueva donde, al beber su agua, comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales que reflejan su codependencia.