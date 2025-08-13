Claudio Contardi culpable: Julieta Prandi indicó que “hay un antes y un después” del fallo y consideró que es “una pena ejemplar”

La ex pareja de la conductora recibió la pena de 19 años de prisión tras ser hallado culpable por abuso sexual agravado y violencia de género.

Julieta Prandi. Foto: Captura

Julieta Prandi obtuvo justicia tras el juicio contra Claudio Contardi, su expareja. El empresario gastronómico fue condenado a 19 años en prisión, además de que será detenido este mismo miércoles. Luego del fallo, la conductora habló con la prensa.

Julieta Prandi habló tras la condena contra Claudio Contardi.

“Lo primero que quiero decir es gracias”, expresó la conductora. Y expresó con tranquilidad: “Siento que la justicia finalmente escuchó. Agradezco no solo en mi nombre sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género”.

Y pidió por cambios en la Justicia: “Yo espero que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien. Hay demasiados femicidios en el país”.

Julieta Prandi y Fernando Burlando tras el veredicto final contra Claudio Contardi. Foto: NA.

Julieta Prandi afirmó tras la condena a su ex: “Hoy empiezo a vivir. Es la segunda etapa de mi vida en la que elijo ser feliz, hay un antes y un después. Poder salir a la calle sin mirar a todos lados para ver si me están siguiendo”.

El ex marido de Julieta Prandi va a juicio Foto: Redes sociales

“Están en crisis, es difícil. Están cayendo, sobre todo el más grande que empieza a entender. Mis papás están muy felices”, expresó en primer lugar sobre sus hijos y luego sus padres.

Sobre la pena, que fue menor a la pedida por su defensa, indicó: “19 años es una pena ejemplar, creo que está bien. Podría ser más, pero es casi el infierno que yo viví que fueron 20 años. La justicia decidió dar una pena ejemplar”.

Prandi estuvo acompañada de su actual pareja, Emanuel Ortega, además de su abogado Fernando Burlando. La ex modelo pidió no hacer declaraciones frente a la prensa en un primer momento, ya que deseaba ver a sus afectos.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana ordenó 19 años de prisión para Contardi por abuso sexual agravado y violencia de género.

Julieta Prandi

Una vez dentro, se la vio abrazada a sus afectos, con lágrimas en los ojos tras el final del proceso que comenzó con su denuncia en 2015.

La denuncia de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, su ex pareja

Según la propia modelo, el abuso empezó en 2015, meses después del nacimiento de su segundo hijo,Rocco. Y alegó que fue abusada sexualmente y aislada de su familia, humillada y sin tener la posibilidad de recurrir a sus recursos económicos.

En su declaración judicial, Julieta Prandi dejó en claro: “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”.