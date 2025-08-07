Julieta Prandi habló durante el juicio por abuso sexual contra Claudio Contardi: “No hay condena que valga”

“Que pruebe que es inocente, que haga las pericias. Él terminó de condenarse cuando dijo ‘nunca abusé de ella sin su consentimiento’“, manifestó la actriz y modelo argentina de 44 años.

Julieta Prandi.

El juicio oral contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, continúa este jueves con nuevos testimonios. El empresario está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.

“No hay condena que valga por los años de vida que me robó”, declaró Prandi, quien previamente había dicho que “no tengo ninguna intención de cruzármelo ni de escuchar su voz”.

Claudio Contardi irá a juicio por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. Foto: NA.

En cuanto al fallido que tuvo el empresario, remarcó: “Lo tomé como justicia divina, porque lo traicionó su inconsciente y lo celebro”. Prandi declarará este viernes en los Tribunales de Campana.

El crudo testimonio de Julieta Prandi contra su exmarido, Claudio Contardi

En su declaración, la actriz contó que conoció a Contardi en 2005 y que se reencontró con él en 2008. Sin embargo, dijo que los problemas empezaron tras la llegada de su primer hijo.

“Cuando nació Mateo empezaron las agresiones verbales. Todo lo que le pasa a una mujer en esos primeros días es muy difícil, y yo lo viví en el peor contexto”, develó la modelo.

Julieta Prandi y Claudio Contardi. Foto: NA.

Uno de los aspectos más graves de su testimonio fue cuando describió que, según sus palabras, los abusos sexuales comenzaron mientras dormía: “Era parte de su modus operandi”.

Por otro lado, reveló las maniobras de aislamiento y controla las que fue sometida por el empresario: “Me cortó el módem, me dejó incomunicada. Me escondió el celular en el freezer”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi. Foto: NA.

Prandi también contó cómo planificó durante un año el escape de su propia casa: “El 14 de febrero de 2019 fui libre. Me costó un año poder irme de mi casa, planeándolo en secreto, porque si pedía el divorcio en Escobar no tenía a nadie a quien acudir”.

Sobre el final, reveló que nunca quiso hacer pública su historia: “No pensaba hacer la denuncia. Me daba asco, , vergüenza y no quería exponerme a que todo el mundo supiera lo que viví. Pero llegó un momento en que ya no podía más”.