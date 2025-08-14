Tapa y canciones confirmadas: Taylor Swift anunció cuándo sale “The Life of a Showgirl”, su nuevo disco

La cantante lanzará su disco número 12 en las próximas semanas y tendrá una colaboración con una de las artistas pop del momento.

"The Life of a Showgirl", el nuevo disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

Taylor Swift finalmente dio más detalles de su nuevo álbum, titulado “The Life of a Showgirl”. Luego de haber realizado el anuncio del nombre, este miércoles entregó más datos sobre la fecha de salida, la tapa y la lista de canciones que traerá el nuevo trabajo de la artista estadounidense.

A través de una entrevista con el podcast “New Heights”, conducido por su pareja Travis Kelce y su hermano Jason, la cantante se refirió a su nuevo disco, el primero tras el exitoso Eras Tour con el que visitó la Argentina por primera vez en 2023.

Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”

Finalmente, “The Life of a Showgirl” se lanzará el próximo viernes 3 de octubre. “Este disco tiene 12 canciones. No hay una número 13, ni una oculta, ni más en camino. Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo”, explicó Taylor Swift sobre el álbum que también incluye una colaboración con Sabrina Carpenter, la invitada para abrir sus shows en su último tour.

Según mencionó, el disco tiene una conexión directa con su exitosa gira: “Este álbum trata sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”.

Y aclaró que, a diferencia de su último disco “The Tortured Poets Department”, este estará lleno de “melodías infecciosas” que describen las memorias “vívidas y nítidas” de dicha experiencia.

La lista de canciones de "The Life of a Showgirl", el nuevo disco de Taylor Swift. Foto: X Taylorswift13

Taylor Swift adelantó el lanzamiento de su duodécimo álbum la madrugada del martes, cuando en un avance de ‘New Heights’, apareció anunciando únicamente el nombre del nuevo material.

Este miércoles, la cantante reveló la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum, acompañadas por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott que marcan el inicio de una “nueva era” en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.

La portada, en la que aparece Swift dentro de una bañera y con un traje brillante, representa cómo terminaba sus días después de cada concierto de ‘The Eras Tour’, una maratónica presentación de más de tres horas en la repasaba toda su trayectoria, según explicó.

Taylor Swift en los Premios Grammy. Foto: REUTERS/Daniel Cole

“Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’. A la venta el 3 de octubre”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

El disco fue grabado durante la gira, mientras Swift ofrecía actuaciones en Europa. Solo incluye una colaboración, con Sabrina Carpenter, en el tema que da nombre al álbum y otros títulos que forman parte del proyecto son ‘Elizabeth Taylor’, ‘Father Figure’ y ‘Actually Romantic’. Swift es productora del álbum junto a sus “mentores” Max Martin y Shellback con quienes trabajó para su álbum ‘Red’ y canciones como ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’ o ‘Wildest Dream’.