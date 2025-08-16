Javier Milei defendió “Homo Argentum”, la nueva película de Guillermo Francella

El presidente se expresó en su cuenta de X tras el estreno del film de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Mirá su mensaje en la nota.

Javier Milei. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Javier Milei salió a defender públicamente la nueva película de Guillermo Francella, “Homo Argentum”, y la convirtió en el eje central de una extensa reunión de Gabinete destinada a dar la “batalla cultural”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario aseguró que el film expone a los “progres caviar” y atacó con dureza a sus críticos.

“La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, inició su escrito.

" su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)“, continuó.

Los distintos personajes de Guillermo Francella en HOMO ARGENTUM. Foto: Star+

“Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”, cerró, acompañado con un VLLC.

En el final, el mandatario dejó una Post Data: “No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura...“.