¿Un acuerdo prenupcial?: aumentan rumores de casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Antes de dar el esperado “sí, acepto”, la pareja estaría definiendo cómo manejar sus bienes y economías para evitar posibles conflictos en el futuro. Todos los detalles.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se preparan para dar el esperado “sí, acepto”, pero antes buscan dejar todo en claro. Según trascendió, la pareja estaría evaluando separar sus economías y bienes materiales para evitar conflictos en el futuro.

Así lo informó Gustavo Méndez en La posta del espectáculo, quien detalló que los abogados de ambos estarían redactando el contrato prenupcial para preservar sus fortunas, en Miami, Estados Unidos, donde la pareja se radicará en un futuro.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Instagram/tinistoessel.

Naiara Vecchio sumó: “Allá en Europa hay cláusulas muy costosas de infidelidad y también por ocultar información, por pasar algunas reglas que acá no estarían penadas y quieren resguardar la fortuna”.

“A mí me dicen que la fortuna de Tini sería el 10-15% de la fortuna de Rodrigo De Paul”, agregó.

El nuevo jugador del Inter Miami, además de cultivar su fortuna con base en el futbol, está promocionando también su imagen de vida sana: “Hace poco sacó una bebida energizante que promueve el deporte, que promueve todo lo que es la vida sana. Y es un chico que después de lo que va a ser su carrera futbolística, él tiene muchas acciones como empresario. Y lo está viendo ya desde antes”, contó Vecchio.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: NA

De esta forma, la pareja busca tener una boda y matrimonio armonioso, donde el dinero no sea un problema.

Qué es un acuerdo prenupcial

Un acuerdo prenupcial es un contrato legal que las parejas firman antes de casarse para establecer cómo se manejarán ciertos aspectos económicos y patrimoniales durante el matrimonio y, en caso de divorcio, cómo se dividirán los bienes.

Suele incluir temas como:

Propiedad de bienes adquiridos antes y durante el matrimonio.

Manejo de cuentas bancarias y deudas.

Distribución de herencias o negocios familiares.

Posibles compensaciones económicas en caso de separación.

La idea principal es prevenir conflictos y asegurar claridad financiera entre los cónyuges, evitando disputas legales posteriores.