Quién es Andrés Gil, el “tercero en discordia”, involucrado en la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez

En medio del revuelo mediático, el actor de 35 años y compañero de Accardi en la obra “En otras palabras”, fue relacionado como culpable de la separación de la famosa pareja. Frente a esta situación, la actriz desligó por completo a su colega.

Andrés Gil, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Foto: Instagram @andresgill

La confesión de infidelidad de Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez dejó un importante revuelo en el mundo del espectáculo. Tras ello, surgieron suposiciones de “terceros en discordia”, como el actor Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi.

Andrés Gil y Gimena Accardi. Foto: NA.

En este contexto, la intérprete tuvo la necesidad de hablar para desligar a su par del conflicto porque le “jodía”, así que “se hizo cargo, como una buena mina que es”, ya que el artista lleva 10 años en pareja con Candela Vetrano y un hijo en común, de 9 meses.

¿Quién es Andrés Gil, el “tercero en discordia” entre Gimena Accardi y Nico Vázquez?

Gil tiene 35 años y coprotagoniza “En otras palabras”, bajo la dirección de Vázquez. Trabajo por el cual fue nominado a los Premios ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo) 2024 en la categoría de Revelación Masculina, sobre las tablas.

La obra llegó tras años de trabajo en Italia, donde participó de ficciones televisivas, luego de un rotundo éxito con “Patito Feo”, clásico infantil que lo catapultó a la fama.

Andrés Gil junto a su pareja Candela Vetrano. Foto: Instagram @andresgill

En 2020, Gil regresó a Argentina y continuó su carrera en televisión en series como: Simona (2018); Separadas (2020); y Frágiles (2023), entre otras.

La obra de Vázquez relata la historia de amor de una pareja atravesada por el Alzheimer y los protagonistas fueron foco de comentarios tras la ruptura de la intérprete y el productor.

Andrés Gil junto a su hijo Pino. Foto: Instagram @andresgill

Sin embargo, tanto Accardi como Gil desmintieron las versiones que los enlazaba fuera de lo laboral, llevándole algo de tranquilidad a la familia del actor.

Como mencionamos anteriormente, el intérprete de 35 años está en pareja con Vetrano, con quien tuvo un hijo (Pino) en noviembre de 2024. Ambos mantienen un perfil bajo y suelen mostrarse muy unidos.