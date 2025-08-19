Afirman que Nicolás Vázquez se separó de Gimena Accardi por una infidelidad: el famoso señalado como tercero en discordia

Ángel de Brito en LAM aseguró que hubo una infidelidad que fue determinante para la ruptura.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi Foto: NA / redes sociales

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sumó un impactante giro, ya que Ángel de Brito aseguró que hubo una infidelidad que fue determinante para la ruptura.

Si bien desde que se conoció el alejamiento se especulaba con posibles terceros en discordia, y en algún momento las versiones apuntaban al actor de “Rocky”, el conductor de LAM ahora ha confirmado una infidelidad, pero de ella hacia él.

“Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo”, aseguró el periodista de espectáculos, subrayando que esta situación fue el detonante de la separación y afirmando que “es un secreto a voces”.

“Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió”, concluyó De Brito, dejando entrever el profundo impacto de esta revelación en la expareja.

¿Quién es el tercero en discordia?

Si bien Ángel de Brito no reveló directamente el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si la relación aún persiste, su compañera Yanina Latorre deslizó que “todo indicaría que siguen” juntos.

Presionado por sus compañeros de LAM, el conductor deslizó una pista clave sobre la identidad del tercero en discordia: sería “un compañero de trabajo”. Sin dar más detalles, su compañera de panel añadió que la persona señalada “es casado”, lo que añade un nuevo elemento a esta mediática separación.

El conductor de LAM recordó que “Nico dirige la obra de Gimena”, por lo que muchos interpretaron que el posible tercero en discordia podría estar relacionado y ser Andrés Gil.

“Es del medio”, añadió el periodista, mientras que en su programa agregaron que Accardi “conoce a la mujer” de su presunto amante.