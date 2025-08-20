Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Así es que entre idas, venidas y multas millonarias para ambos lados, la “Bad Bitch” levantó el guante frente a las acusaciones de que publica cuestiones relacionadas con la causa.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

El Wandagate suma un nuevo capítulo porque Wanda Nara le pidió a Mauro Icardi que se “ocupe de ser padre”, en medio de una batalla judicial por la manutención de sus hijas.

Así es que entre idas, venidas y multas millonarias para ambos lados, la “Bad Bitch” levantó el guante frente a las acusaciones de que publica cuestiones relacionadas con la causa en redes sociales y apuntó: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago”.

El posteo de Wanda en redes Foto: redes

“Mientras incumplís yo pago todo con trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”, escribió la conductora en su historia de Instagram, implícitamente hacia el delantero del Galatasaray que recientemente fue declarado como deudor alimentario.

La mediática, también señaló los gastos de Icardi hacia los hijos de su novia, Eugenia “La China” Suárez, con quien convive en Turquía: “Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas -hijas-”.

Icardi, embargado

Mauro Icardi fue declarado como deudor alimentario por la falta de pagos de la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella, por lo cual si regresara al país, no podrá salir hasta que salde su deuda con la Justicia.

El escrito sostiene explícitamente que la suma embargada es de $110.000 de dólares por capital de alimentos y $3.500 dólares adicionales para intereses, costas y costos de ejecución, que se acumulara de manera diaria.

Mauro Icardi volvió con gol al Galatasaray. Foto: Instagram @galatasaray

Angie Balbiani presentó en Puro Show la respuesta de las abogadas de Mauro Icardi, que reclaman que su defendido pueda expresarse en redes sociales, tal como lo hace Wanda.

Las abogadas reclaman que Icardi pueda defenderse desde redes sociales: “Se ha tenido el atrevimiento de señalar a una de las letradas de Icardi, todo ello sin posibilidad de dar respuesta”.

También pide que se “levante la medida restrictiva impuesta para poder ejercer la libertad de expresión. El día del niño podría haber estado con sus hijas y prefirió dejarlas con un perfecto desconocido”.