“No debo ninguna multa a nadie”: Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi con un feroz descargo

La empresaria le dedicó un posteo al futbolista y desmintió tener deudas con la Justicia.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Wanda Nara publicó un feroz descargo en sus historias de Instagram apuntando nuevamente contra su ex pareja, Mauro Icardi, por haber cuestionado sus múltiples viajes al exterior durante el último mes. La empresaria tomó cartas en el asunto y le pidió al futbolista que, en vez de criticarla, “se ocupe de ser padre de sus hijas” y no de otros.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

Gustavo Méndez, periodista de espectáculos y contacto directo con la China Suárez, publicó un tuit cuestionando a Wanda y mencionando sus “deudas” con la Justicia: “TAMBIÉN, LA MUJER QUE RECLAMA DINERO PERO NO PAGA JUICIOS NI DEUDAS AL ESTADO”.

Ante ello, la empresaria volvió a utilizar sus redes para responder a las acusaciones que la califican como deudora y volvió a arremeter contra Mauro Icardi: “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”.

“Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía”, acusó.

“No debo ninguna multa a nadie": Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi Foto: Redes, NA

Semanas atrás mencionaron en LAM que el futbolista se habría comunicado con dos fundaciones para donar las pertenencias que Wanda y sus hijos dejaron atrás en la casa que compartían en Turquía.

“Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, cerró.