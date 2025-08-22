Noel Gallagher reconoció la debilidad de Oasis por Argentina: “El público más increíble”

El cantante y guitarrista de la banda que se presentará en Argentina en noviembre tuvo grandes palabras para el país.

Oasis, Noel Gallagher. Foto: Reuters.

Cada vez falta menos para el regreso de Oasis a Argentina. La banda liderada por Liam y Noel Gallagher se presentará en el estadio de River Plate el 15 y 16 de noviembre, en el marco de su gira de reencuentro tras su separación en 2009.

El grupo guarda un grato recuerdo de sus pasos por el país, algo que los entusiasma. Además, se vio mucha presencia de banderas argentinas en los recitales en Europa, algo que mantiene vivo el cariño, tal como expresó Noel Gallagher durante una reciente entrevista.

Mural de Oasis en Manchester. Foto: REUTERS.

“Cuando fui a Argentina, era parte de un equipo de una banda de Manchester (Inspiral Carpets) y me enamoré del ambiente. Fue el público más increíble”, expresó durante un reportaje que se hizo viral.

Y agregó sobre su propia experiencia arriba de un escenario: “Una vez tocamos con Oasis en un gran Arena y lo único que veías era una marea de personas moviéndose haciendo coros como jamás vi antes”.

Además, el cariño por Argentina también tiene que ver con lo futbolístico. Ambos hermanos son fanáticos del Manchester City, donde siempre mostraron un especial afecto por el Kun Agüero, Carlos Tevez y Pablo Zabaleta, argentinos que pasaron por dicho club inglés.

Por favor este clip de Noel Gallagher FANATIZADO con Argentina. Le daría la ciudadanía YA. pic.twitter.com/KPRh2Kn0cy — Pampa Gallagher (@eycteann) August 18, 2025

Muchos argentinos se trasladaron a Europa para ver el retorno de Oasis antes que nadie. Incluso Noel los reconoció al comenzar a interpretar la canción “Talk Tonight” en Reino Unido, por lo que les dedicó la canción en un nuevo guiño.

Como si fuera poco, recientemente fue entrevistado en Talk Sport y fue consultado acerca de un estadio en el que desea tocar. El guitarrista y cantante se sinceró: “Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires”.

Merchandising de Oasis. Foto: Reuters.

“Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Manchester“, reconoció sobre las fechas que se aproximan en el tour de regreso.

Y culminó sobre las funciones del 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires: “Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros”.