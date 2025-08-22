Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dan el sí: revelan la fecha y el lugar del esperado casamiento

La cantante y el futbolista avanzan en su relación y se conocieron nuevos detalles de la organización del gran evento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Instagram/tinistoessel.

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul avanza a gran velocidad. Todo indica que ambos se casarán el próximo diciembre en Argentina y comienzan a revelarse algunos detalles, como el sitio elegido para celebrar esta unión.

Cuándo y dónde se casarían Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Durante una emisión de “LAM”, indicaron que la ceremonia entre la cantante y el futbolista se desarrollaría en El Dok Haras, un lujoso sitio ubicado en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Otras reconocidas figuras ya pasaron por allí para sus casamientos: Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner, por ejemplo.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

El exclusivo predio tiene una capacidad superior a 300 personas, por lo que puede tratarse de un evento a gran escala. Por sus carreras, se espera que haya presencia de figuras tanto del deporte como del espectáculo.

La periodista Cande Mazzone indicó: “Se van a casar en Argentina. Voy a abrir el rango de día, la idea sería para la segunda quincena de diciembre y antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18 y utilizo el potencial porque reservar fechas con una agenda como la de un jugador de fútbol es un poco más difícil”.

Además, se recordó su antecedente con Cami Homs, con quien tuvo hijos, pero no pasó por la iglesia. “Él no se casó con Camila (Homs), por lo que podrían hacer un evento religioso también, pero yo no sé si un evento religioso es lo que ellos van a querer. El lugar te ofrece todo y tenés una capilla”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Foto: Instagram.

Con respecto a los precios de alquiler, Pepe Ochoa se sumó e indicó sobre la elección de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “El precio no baja de los 150 mil dólares y es un lugar bárbaro. El nivel es espectacular y los servicios que vos podés contratar como catering son uno o dos, que son los mejores del país”.

“Recordemos que cuando se casó allí Paulo Dybala con Oriana Sabatini había entregado los vinos en su momento Leandro Paredes. Y lo único que tuvo que pagar para que lo dejaran hacerlo fue el descorche. Lo único que en este lugar se puede más o menos negociar es el tema de las bebidas, no la comida ni la ambientación”, indicó el panelista sobre los detalles del lugar elegido por la cantante y el futbolista.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron en el mismo lugar. Foto: Instagram @orianasabatini

Cabe recordar que es habitual que los futbolistas se casen a fin de año, ya que coincide con el final o descanso de los torneos en Europa. Muchos pasan las fiestas en Argentina, por lo que esos días pueden ser ideales para celebrar en grande con amigos y familia.

Además, la agenda también parece tener sentido para Tini Stoessel: en noviembre finaliza la gira Futttura, que tendrá un total de siete funciones en Tecnopolis.