Desde este domingo La Voz Argentina cambia para siempre: nuevos famosos y una etapa decisiva

Jurado de La Voz 2025 Foto: Telefe

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, finalizó con su etapa de “Knockouts” con un arrollador éxito de rating, y se prepara este domingo para su nueva fase de cara a la definición.

Desde hace un tiempo, los fans del programa que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando del reality un día más, ya que ahora el ciclo va de domingo a viernes, con los sábados como único día sin aire.

La Voz Argentina 2025 Foto: NA

Sin embargo, desde hace dos domingos introdujo un cambio en el horario por la llegada de Por el mundo, el ciclo de viajes de Marley. De esta manera, este domingo La Voz Argentina irá desde las 22 horas, es decir, 15 minutos más tarde que lo habitual.

En tanto, este domingo dan inicio los “Playoffs”: en esta nueva fase, los once integrantes de un mismo equipo se presentarán en el escenario e interpretarán una canción de forma individual.

La decisión se dividirá en dos partes: el coach elegirá a cinco concursantes para salvar, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Los tres artistas más votados de cada Team continuarán en el certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Quiénes serán los nuevos co-coaches en “La Voz Argentina”

En esta oportunidad, los artistas de cada Team cambiarán de coaches para preparar nuevamente a sus participantes. La nueva ronda tendrá la participación de Juanes, que acompañará a Soledad, Tiago PZK estará con Miranda!, Joaquín Levinton se unirá a Lali, y La K’onga brindará su experiencia junto a Luck Ra.

Estos artistas no solo ofrecerán consejos a los concursantes durante los ensayos, sino que también aportarán una nueva dinámica al show, donde podrán opinar y hasta realizarán un número cada uno. La recta final del certamen de canto que emite Telefe comenzará el 24 de agosto.