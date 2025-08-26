Wanda Nara estaría comenzando una relación con un polémico vecino de Nordelta: “Tiene una puntería para levantar tipos”

La vida sentimental de la empresaria volvió a ser el tema del día y en el programa de Yanina Latorre brindaron nuevos detalles.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

Wanda Nara volvió a estar en el centro de las miradas por su vida sentimental actual. Este lunes, en el programa Sálvese quien pueda, la panelista Majo Martino contó que la mediática estaría empezando un vínculo amoroso con Martín Migueles, un vecino de Nordelta.

Según contaron en el programa conducido por Yanina Latorre, el hombre en cuestión no solo se habría acercado a Wanda, sino que también le habría regalado objetos de valor. De acuerdo con la panelista, el mismo entorno del vecino del barrio de la empresaria habría contado que tiene un affaire con ella.

Si bien Wanda no dijo nada, una de sus historias de Instagram mostrando una pulsera brillante despertó sospechas. “La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él”, dijo Majo Martino.

La pulsera que ele habría regalado Migueles a Wanda Nara. Foto: Instagram.

Por otro lado, en el programa también dijeron que Migueles sería socio de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, actualmente preso en la cárcel de Ezeiza imputado por el delito de cohecho. “La vivienda, ubicada en Nordelta, fue entregada al hombre como parte de pago de una deuda que el empresario mantenía con él. La casa está embargada, pero el señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días a Piccirillo”, agregó la panelista de SQP.

“En los videos que subió Wanda está la voz de este chico cantando un tema y es la voz de él”, comentó, pero agregó un detalle muy importante y dijo que él no estaría soltero. “Tiene una novia que se llama Paola Sainz”, añadió Martino. “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”, dijo Yanina Latorre.

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo. Video: SQP.

Mauro Icardi fue embargado

Mauro Icardi fue declarado como deudor alimentario por la falta de pagos de la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella, por lo cual si regresara al país, no podrá salir hasta que salde su deuda con la Justicia.

El escrito sostiene explícitamente que la suma embargada es de $110.000 de dólares por capital de alimentos y $3.500 dólares adicionales para intereses, costas y costos de ejecución, que se acumulara de manera diaria.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Angie Balbiani presentó en Puro Show la respuesta de las abogadas de Mauro Icardi, que reclaman que su defendido pueda expresarse en redes sociales, tal como lo hace Wanda.

Las abogadas reclaman que Icardi pueda defenderse desde redes sociales: “Se ha tenido el atrevimiento de señalar a una de las letradas de Icardi, todo ello sin posibilidad de dar respuesta”.

También pide que se “levante la medida restrictiva impuesta para poder ejercer la libertad de expresión. El día del niño podría haber estado con sus hijas y prefirió dejarlas con un perfecto desconocido”.