Polémico: Wanda Nara comparó su matrimonio con Mauro Icardi con el caso de Julieta Prandi

Durante un móvil con Puro Show (eltrece), cuando le preguntaron su opinión sobre el caso de Prandi, la empresaria se mostró conmovida y sorprendió con su declaración.

Wanda Nara y Julieta Prandi. Foto: Canal26.com

Wanda Nara volvió a hablar sobre su conflicto con Mauro Icardi y no dudó en exponer ante los medios los detalles de su enfrentamiento judicial. Entre sus declaraciones, llamó la atención la comparación que hizo entre su situación y la de la actriz Julieta Prandi.

Durante un móvil con Puro Show (eltrece), cuando le preguntaron su opinión sobre el caso de Prandi, Wanda se mostró conmovida y señaló: “Lo de Julieta me dio esperanzas y tranquilidad, me dio paz. Mi caso se parece mucho al de ella, pero lamentablemente en mi situación sí hubo golpes”.

El periodista Matías Vázquez profundizó sobre el tema y le consultó de manera directa: “En el caso de Julieta hubo violencia física, abuso económico, psicológico y secuestro. Te pregunto sin rodeos, ¿alguna vez Icardi te violó, Wanda?”. La empresaria, visiblemente afectada, respondió: “Tengo todas las situaciones que mencionás, pero no voy a dar detalles públicamente”.

Sobre si esperaba un castigo similar al que recibió Claudio Contardi, Wanda evitó hacer pedidos concretos: “Quiero que se cumpla la pena que decida un juez. No sé qué corresponde exactamente, pero mi caso tiene muchas similitudes con el de Julieta”.

Lo que Wanda siente por la China Suárez y su advertencia sobre Icardi

En medio de los rumores que siguen rodeando su historia con Icardi, Wanda también se refirió a la China Suárez. La empresaria aseguró que lejos de sentir rencor, lo que hoy le genera la actriz es “lástima”, y lanzó una advertencia sobre lo que podría enfrentar en el futuro.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Fotos: Instagram @wanda_nara/@sangrejaponesa

“Si soy sincera, en cierto punto me da lástima. Lo que muestra no es real. Como mujer, siento empatía, pero ojalá alguien me hubiera anticipado lo que iba a pasar”, comentó Wanda frente a las cámaras.

Consultada sobre si considera a Suárez una víctima, Nara respondió: “Sí, creo que sí. El tiempo lo dirá. Yo no puedo hacer acusaciones sin consecuencias, pero ella no sabe lo que se le viene. Primero te endulza y después aparece la realidad”.

Para la empresaria, lo más doloroso son los efectos que estas situaciones tienen en los hijos: “Todo queda registrado. Mis hijas quizás hoy no lo vean, pero mañana sí. Se acordarán de que faltaron momentos importantes mientras otros festejos se realizaron, y eso duele”.

China Suárez y Mauro Icardi en las costas de Estambul. Foto: Instagram.

Wanda también criticó las decisiones económicas de Icardi, señalando que prioriza venganzas sobre el bienestar de sus propios hijos: “El colegio en Turquía cuesta 150 mil dólares por niño. Usar dinero para una venganza mientras a tus hijos no les das lo que necesitan es contradictorio. Si yo hiciera eso, ¿qué dirían de mí?”.