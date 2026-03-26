Franco Colapinto, contundente a la hora de hablar de los rumores de romance con Maia Reficco:

Franco Colapinto y Maia Reficco Foto: NA

Franco Colapinto no esquivó los rumores de romance que lo vinculaban con la actriz Maia Reficco y fue contundente con su respuesta.

Luego de que Gustavo Méndez informara en La Mañana con Moria que la actriz y el piloto habían formalizado su relación e incluso Maia se habría mudado a España para estar más cerca de “su novio”, el pilarense no solo aclaró que está solo, sino que está “solterísimo”.

Franco Colapinto sobre los rumores de romance con la actriz Maia Reficco. Video: NA.

En dialogo con Juan Fossaroli en la previa del Gran Premio de Japón, el piloto de Alpine aseguró: “Estoy solterísimo. Solterísimo. [...] No, pero lo que pasa es que, boludo, ustedes los periodistas inventan muchas boludeces. Se inventan muchas boludeces”.

Manteniendo el tono de humor en su respuesta, apuntó contra los medios que buscan “vender” y generar “un par de clicks”.

Maia Reficco y Franco Colapinto. Foto: Instagram @maiareficco - Reuters.

Poniendo el foco sobre la carrera que afrontará en las próximas horas, Colapinto aseguró que estuvo “trabajando mucho en el simulador” y lejos de cualquier tipo de romance.

“De cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por sumar puntos con regularidad”, declaró.