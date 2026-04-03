Momo con Tin Insaurralde en "Las 26 del 26" Foto: Canal 26

Uno de los referentes más destacados del stream argentino, Momo, pasó por el set de Las 26 del 26 y conversó con Tin Insaurralde sobre su presente, la pelea con Viruzz, la comunidad del stream nacional y su relación con Coscu.

“Coscu es un amigo que empezamos cuando no había absolutamente nada y creimos en algo. La gente no ve la inocencia de él, no es un tipo que tenga maldad. ¿Es un pelotudo? podemos discutirlo. Pero la realidad es que no hay maldad“, dijo el streamer de 36 años sobre su amigo y colega.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

Momo con Tin Insaurralde en "Las 26 del 26" Foto: Canal 26

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

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